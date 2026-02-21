கொள்கையா - பணமா? திமுக கூட்டணியை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்
200 இடங்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை மக்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள் என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
Published : February 21, 2026 at 3:47 PM IST
திருச்சி: பணப் பெட்டியை வாங்கிக் கொண்டு, அனைவரும் திமுக கூட்டணியில் சேர்வதாக நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம் செய்தார்.
சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, தே.ஜ கூட்டணியில் பொதுக்கூட்டம் மதுராந்தகத்தில் பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து, திருச்சியில் மார்ச் 11-ம் தேதி பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் இரண்டாவது பரப்புரை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், திருநெல்வேலியிலிருந்து ரயில் மூலம் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திருச்சி ரயில்நிலையம் வந்தார்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "200 இடங்களில் வெற்றி பெறுவோம் என திமுகவினர் கூறுகின்றனர். ஆனால், 200 இடங்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை மக்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள். திமுக அரசு அளித்த வாக்குறுதிகளில் 90 சதவீதம் நிறைவேற்றப்படவில்லை. பொய்யான வாக்குறுதிகள் மட்டுமே கொடுத்துள்ளது. ஏற்கனவே, பொய்யான வாக்குறுதியைக் கொடுத்து ஆட்சிக்கு வந்தது போல, மீண்டும் பொய்யான வாக்குறுதிகளை கொடுக்க தொடங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சட்டம்-ஒழுங்கு சரியில்லை. எங்கு பார்த்தாலும் கஞ்சா விற்பனை, கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. திமுகவால் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் வெளிப்படையான ஆட்சியை வழங்க முடியவில்லை. மேலும், திமுகவில் இணையும் கட்சிகள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கொள்கை அடிப்படையில் சேரவில்லை. பணப் பெட்டியை வாங்கிக் கொண்டு தான் சேர்கிறார்கள். பணத்தின் மூலம் ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று திமுக எண்ணுகிறது. திமுக கூட்டணி வலுவிழந்து உள்ளது. ஆனால், அதிமுக தலைமையிலான எங்கள் கூட்டணி வலுவாக உள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு ஒதுக்க வேண்டிய அனைத்து நிதிகளையும் வழங்கி வருகிறது. கல்வி மற்றும் ஆதி திராவிடர் நலத்துறைக்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அந்த நிதியை தமிழக அரசு வேறு துறைகளுக்கு பயன்படுத்துகிறது. திமுக அமைச்சர் கே.என்.நேரு உள்ளிட்ட பல அமைச்சர்கள் மீது அமலாக்கத்துறையில் வழக்குகள் உள்ளன.
தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக இதுவரை பேச்சுவார்த்தை தொடங்கவில்லை. தொடங்கிய பிறகு, கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேசி இறுதி முடிவை எடுப்போம். எடப்பாடி பழனிசாமி தான் அடுத்த முதலமைச்சராக வருவார். ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீது எங்களுக்கு மதிப்பு உள்ளது. அவர் எந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். பிரதமரை சந்திக்க நேரம் வழங்கப்படவில்லை என்று கூறுவதெல்லாம் பழைய கதை” என்றார்.
அப்போது, பணப்பெட்டியை வாங்கிக் கொண்டு கூட்டணியில் சேர்கிறார்கள் என யாரை குறிப்பிடுகிறீர்கள் என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, ”அதை நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள்” என பதிலளித்தார்.