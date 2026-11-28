திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய் மிகப்பெரிய தவறை இழைத்துவிட்டார் - நயினார் நாகேந்திரன்
"உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை தவறு என்று சொல்பவர்கள், இந்தியாவில் இருக்கவே தகுதி கிடையாது. அவர்கள் வெளிநாடு செல்ல வேண்டும்" என நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
Published : November 28, 2026 at 10:41 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மிகப்பெரிய தவறை இழைத்துவிட்டார் என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுபடி, திருப்பரங்குன்றம் மலைத் தூணில் இன்று (நவ.28) தீபம் ஏற்றப்பட்டது. முன்னதாக, இந்த விவகாரத்தில் தமது தீர்ப்பை செயல்படுத்தாமல் இருந்த திருப்பரங்குமன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் அறக்கட்டளை நிர்வாகத்தை இடைநீக்கம் செய்த உச்ச நீதிமன்றம், கோயிலின் நிர்வாகத்தை கவனிப்பதற்காக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் எஸ்.வைத்தியநாதன், வி.பார்த்திபன் நியமிக்கப்பட்டனர்.
இதையடுத்து, இவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி திருப்பரங்குன்றம் மலைத் தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதனை இந்து அமைப்பினர் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் பட்டாசுகள் வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடினர்.
இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றத்துக்கு வந்த தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "150 வருட போராட்டத்துக்கு பின், திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது மிக்க மகிழ்ச்சி. முருகனுக்கு தீபம் ஏற்றாமல் வேறு எங்கு ஏற்ற முடியும்? அன்னியப் படையெடுப்புகளால் பாதிக்கப்பட்ட கோயில்கள் அனைத்தும் பிரதமர் மோடியின் ஆட்சியில்தான் மீட்கப்பட்டு வருகின்றன.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தர்மம் வென்றுள்ளது. இந்த உலகத்தில் முருகனுக்கு மிஞ்சிய கடவுளே கிடையாது. இந்த விஷயத்தில் தவெக அரசு 100-க்கு 100 தவறு செய்து விட்டது. முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மிகப்பெரிய தவறு செய்து விட்டார். தவெகவிலும் சில இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" என நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து பலர் போராட்டம் நடத்துவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், "உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை தவறு என்று சொல்பவர்கள், இந்தியாவில் இருக்கவே தகுதி கிடையாது. அவர்கள் வெளிநாடு செல்ல வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து, தொகுதி மறுவரையறைக்கு திமுக ஆதரவு கொடுத்தது தொடர்பாக நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், "திமுக எந்த காலகட்டத்தில் என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டுமோ அதை தான் எடுத்துள்ளார்கள். அது, அவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு செய்யும் நல்ல செயல்" என்றார்.
திமுகவும், பாஜகவும் கூட்டணி அமைக்குமா? என்ற கேள்விக்கு, "அது முருகப்பெருமானின் கையில் உள்ளது" என நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.