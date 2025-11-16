ETV Bharat / state

பீகாரை போல தமிழகத்திலும் 200 தொகுதிகளை வெல்வோம் - நயினார் நாகேந்திரன் உறுதி!

கடந்த 4 வருடத்தில் திமுக எந்த வேலையும் பார்க்கவில்லை. மத்திய அரசு கொண்டு வருகிற எல்லா திட்டங்களையும் எதிர்ப்பதுதான் திமுகவின் வேலையாக இருக்கிறது என்று நயினார் நாகேந்திரன் சாடியுள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 16, 2025 at 8:14 PM IST

சென்னை: பீகாரை போல தமிழகத்திலும் 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் பாஜக வெற்றிபெறும் என அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை சேத்துப்பட்டில் நடைபெற்ற பாஜகவின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்துகொண்டு நிர்வாகிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார். அப்போது திமுக குறித்தும், பீகாரில் பாஜகவின் வெற்றி குறித்தும் பல்வேறு தகவல்களை நிர்வாகிகளிடம் எடுத்துரைத்தார்.

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், “திமுக ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு அலை உருவாகியுள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி உறுதியாக ஆட்சியமைக்கும். பீகாரில் 202 தொகுதிகளில் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெற்றதை பார்த்து தமிழகத்தில் அனைவரும் மிரண்டு போயுள்ளனர்.

ராகுல் காந்தியை நம்பி நமது முதலமைச்சர் கூட பீகாருக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனால் என்னவாயிற்று? பீகாரைப் போன்றே தமிழகத்திலும் 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம். அதற்கு எஸ்.ஐ.ஆர். சரியாக செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும்” என்றார்.

கோவையில் 50 ஆயிரம் விவசாயிகள் கலந்துகொள்ளும் நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. பீகாரில் வெற்றிபெற்ற பிறகு முதல் நிகழ்ச்சியாக இதில் பிரதமர் மோடி கலந்துகொள்கிறார்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “19ஆம் தேதி மதியம் 12.30 மணிக்கு கோவை விமான நிலையம் வரும் பிரதமர் மோடிக்கு பாஜக சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்படவுள்ளது. தொடர்ந்து கொடிசியா அரங்கில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார். மாலை டெல்லி திரும்புகிறார். அந்த நாளில் கட்சி தொடர்பான எந்த விதமான ஆலோசனை கூட்டமும் நடைபெறாது” எனவும் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, “கடந்த 4 வருடத்தில் திமுக எந்த வேலையும் பார்க்கவில்லை. மத்திய அரசு கொண்டு வருகிற எல்லா திட்டங்களையும் எதிர்ப்பதுதான் அவர்களுடைய வேலையாக இருக்கிறது. இந்திய குடியுரிமைச் சட்டம் வந்தபோது அனைத்து இஸ்லாமியர்களையும் வெளியேற்றி விடுவார்கள் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் அதன்பிறகும் அவர்கள் எந்த பாதிப்புமில்லாமல் நன்றாக இருக்கிறார்கள். உண்மையிலேயே பிரிவினைவாதத்தை தூண்டிவிடுவது நமது முதலமைச்சர்தான். திமுக அரசின் ஒரே நோக்கமே உதயநிதி ஸ்டாலினை முதலமைச்சர் ஆக்குவதுதான். அதற்காகத்தான் வேலை செய்கிறார்கள்” என்றார்.

எஸ்.ஐ.ஆர் குறித்து பேசிய அவர், “எஸ்.ஐ.ஆரை பூதாகரமாகவும், போலியான நிகழ்ச்சி போன்றும் சித்தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இறந்தவர்களை நீக்குவதும், புதிதாக உள்ளவர்களை இணைப்பதும் தான் இது. இதில் போராட்டம் நடத்த என்ன அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது? வாக்காளர்களை சேர்ப்பதும் விடுவிப்பதும் தேர்தல் ஆணையம். அதை நடைமுறைப்படுத்துவது மாநில அரசாங்கம்.

தமிழ்நாட்டில் எங்கு பார்த்தாலும் பாலியல் வன்கொடுமைகளும் கொலைக்குற்றங்களும் நடக்கிறது. சொத்துவரியை 300 சதவீதம் அதிகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு எஸ்.ஐ.ஆரை பற்றி பேசுவது ஏன்?" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

