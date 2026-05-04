நயினார் நாகேந்திரன் போட்டியிடும் சாத்தூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: சாத்தூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் கடற்கரை ராஜ், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவின் நயினார் நாகேந்திரன், நாதகவின் ஆனந்த் ராஜா, தவெகவின் அஜித் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 3:42 AM IST

சாத்தூர் (விருதுநகர்): இந்திய நாட்டின் சுதந்திரத்துக்கு முன்பே காமராசர் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற பெருமைக்குரிய சாத்தூர் தொகுதியின் கள நிலவரம் இந்த தேர்தலில் எப்படி இருக்கிறது? தெரிந்துகொள்ளலாம்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடந்து முடிந்த நிலையில், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்த முறை 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. முதன்முறை வாக்காளர்கள் இந்த தேர்தலில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வரும் நிலையில், உற்சாகத்துடன் வாக்களித்துள்ளனர்.

இம்முறை தமிழகத்தில் 4 முனை போட்டி நிலவிவரும் நிலையில், யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பானது ஒவ்வொரு தொகுதிகளிலுமே காணப்படுகிறது. விஐபி வேட்பாளர்களின் மாவட்டமாக பார்க்கப்படுகிற விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இந்த முறை 84.85% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. அதில் விஐபி தொகுதியான சாத்தூர் தொகுதியில் 2,27,870 மக்கள் வசித்து வரும் நிலையில், 85.65% மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர்.

சாத்தூர் தொகுதியில் இந்த முறை அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து திமுக சார்பில் கடற்கரை ராஜ், தவெக சார்பில் அஜித் மற்றும் நாம் தமிழர் சார்பில் ஆனந்த் ராஜா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இவர்களை தவிர 18 வேட்பாளர்கள் இந்த களத்தில் உள்ளனர்.

கடந்த முறை இந்த தொகுதியானது திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இம்முறை பாஜகவின் முகமான நயினார் நாகேந்திரன் போட்டியிடுவதால், திமுகவே நேரடி வேட்பாளரை இறக்கியிருக்கிறது. திருநெல்வேலி தொகுதியில் நயினார் நாகேந்திரன் ஒரு முறை வெற்றி பெற்றால் அடுத்த முறை தோல்வியை சந்திப்பார் என்பதாலேயே இந்த முறை வெற்றிபெறும் நோக்கில் சாத்தூர் தொகுதியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்.

இந்த தொகுதியில் அதிகம் வசிக்கிற தேவர் சமுதாய வாக்குகளை அள்ளும் நோக்கில் போட்டியிடும் நயினார் நாகேந்திரனின் எண்ணத்தை உடைக்கும் வகையில், புதிய கட்சி தொடங்கியிருக்கும் சசிகலா, பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில் இசக்கிராஜாவை களத்தில் இறக்கியுள்ளார்.

2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் சாத்தூர் தொகுதியை திமுக கைப்பற்றியது. அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ரவிச்சந்திரனை 11,179 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுகவின் ரகுராமன் தோற்கடித்தார். 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவின் சுப்பிரமணியன் வெற்றிபெற, 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவின் ஆர்.பி உதயகுமார் வெற்றிபெற்றிருந்தார்.

இந்த முறை சாத்தூர் தொகுதி பாஜகவின் வசம் செல்லுமா? அல்லது மக்கள் வேறு கட்சியை தேர்ந்தெடுப்பார்களா? என்பது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும்.

சாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021ரகுராமன் திமுக
2016சுப்பிரமணியன் அதிமுக
2011ஆர்.பி உதயகுமார்அதிமுக

