தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வென்றால் யாருக்கெல்லாம் அமைச்சர் பதவி? நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்

ஓபிஎஸ், சசிகலா ஆகியோரின் நிலைபாடு என்ன என்பது தெரியவில்லை. அது தெரிந்தவுடன் அடுத்தக்கட்ட முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 11, 2026 at 4:16 PM IST

திருநெல்வேலி: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்றால் யாருக்கெல்லாம் அமைச்சர் பதவி தரப்படும்? என்பது குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''கூட்டணி ஆட்சி என்பது தமிழ்நாட்டில் சாத்தியம் இல்லை என்று முதலமைச்சர் சொல்லி இருப்பது அவர்களது கூட்டணிக்காக இருக்கலாம். திமுக தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த முறை ஆட்சிக்கு வந்தது கிடையாது. அவர்கள் ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்ற நிலை இருக்கும் போது கூட்டணி ஆட்சி இருந்தால் என்ன? இல்லாமல் போனால் என்ன? என்ற அடிப்படையில் அவர் பேசியுள்ளார்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வரும் தேர்தலில் 200 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெறும். திமுகவுடன் கூட்டணியில் காங்கிரஸ் தொடருமா? அல்லது விஜய் கட்சியுடன் அவர்கள் சொல்வார்களா? என்பது தான் கேள்விக்குறி. இருந்தாலும் கனிமொழி காங்கிரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்.

தமிழக முதல்வர் சொல்வதை பார்த்தால் அச்சமும், பயமும் திமுகவிற்கு வந்து விட்டது. திமுக ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து தற்போது வரையிலும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் முறையை பின்பற்றி வருகிறது. யாரோ கொண்டு வந்த திட்டத்தை நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் என சொல்வது எப்படி சரியாகும்? என தெரியவில்லை.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, கிராமப்புற அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்காக மருத்துவப் படிப்பில் 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தார்.

தமிழ்நாட்டில் ஒரு போதும் குடும்ப ஆட்சி எடுபடாது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் முதல்வர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான். யார் தேர்தலில் அதிக வெற்றி பெற்று பெரும்பான்மையுடன் இருக்கிறார்களோ? அவர்கள் தான் அமைச்சர். மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்த போது கொடுத்த நிதியை விட கூடுதலாக 300 மடங்கு தமிழகத்திற்கு நிதியை பாஜக கூட்டணி அரசு ஒதுக்கி உள்ளது.

சாலை போக்குவரத்து, விமான நிலையங்கள், ரயில் போக்குவரத்து போன்றவைகளில் அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. திமுக அரசு திரும்பத் திரும்ப ஒரு பொய்யைச் சொல்லி உண்மையாக சித்தரிக்கிறார்கள். திமுக தோல்வி பயத்தால் மத்திய அரசிடம் இருந்து நிதி வரவில்லை.. நிதி வரவில்லை என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் கஞ்சா உள்ளது. அனைத்து அமைச்சர்கள் மீதும் ஊழல் வழக்குகள், தமிழகத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை அதிகரிப்பு, லாக்கப் டெத் மரணம் அதிகரிப்பு போன்றவை இந்த ஆட்சியில் உயர்ந்துள்ளன.

தேமுதிகவுடன் பேச்சுவார்த்தை முடிந்தவுடன் கண்டிப்பாக அறிவிக்கப்படும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது மட்டுமே எங்களது இலக்கு. ஆட்சியில் பங்கு என்ற எந்த டிமாண்ட்டும் எங்களிடம் கிடையாது. தேமுதிகவிடம் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் இதுவரை நடத்தப்படவில்லை. ஓபிஎஸ்சை அழைப்பது தொடர்பாக இதுவரை எந்த முயற்சியையும் எடுக்கவில்லை.

சசிகலாவின் நிலைப்பாடு இதுவரை என்ன என்பது தெரியவில்லை. அவரது நிலைப்பாடு தெரிந்தவுடன் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். வரும் தேர்தலில் முதல்வராக விஜய் வருவார் என செங்கோட்டையன் சொல்கிறார். முதலில் செங்கோட்டையன் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் வெற்றி பெறட்டும். அதன் பிறகு பார்க்கலாம்'' என்று நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

