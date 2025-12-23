அதிமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை? - நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்
விஜய் வாக்குகளை பிரிக்கும் 'ஸ்பாய்லர்' என்று இப்போதே சொல்லிவிட முடியாது. அவரால் யாருக்கு பாதிப்பு என்பது தேர்தல் நெருக்கத்தில் தான் தெரியும் என நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
Published : December 23, 2025 at 9:36 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் உடன் இன்று நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் அதிமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேசவில்லை என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவையில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேசப்பட்டதா? என கேள்வி எழுப்பபட்டது.
அதற்கு நயினார் நாகேந்திரன், ''பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் பியூஷ் கோயல், அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் ஆகியோர் இன்று கமலாலயத்தில் கட்சியினருடன் ஆலோசனை நடத்தினர். அதில், தமிழகத்தின் கள நிலவரம், தேர்தல் குறித்து பேசப்பட்டது. அதன் பின்னர் கூட்டணி கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை சந்தித்து உரையாடினார். இதில் தொகுதி பங்கீடு பற்றி எதுவும் பேச வில்லை. கள நிலவரத்தை பொறுத்தவரை, மீடியாக்கள் தயாராக உள்ளன, திமுக கூட்டணி தயாராக உள்ளது, நாங்களும் தயாராக உள்ளோம். ஆனால் யாருக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என்று மக்கள் தயாராகவில்லை என்பதை குறித்து பேசினோம். ஓபிஎஸ், டிடிவி குறித்து எதுவும் விவாதிக்கவில்லை. கடந்த சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் அதில் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் குறித்து பேசினோம்'' என்றார்.
எடப்பாடி பழனிசாமியை டிடிவி தினகரன் கடுமையாக எதிர்க்கும் பொழுது அவரை எப்படி கூட்டணியில் இணைப்பீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, ''ஒரு காலத்தில் இந்திரா காந்தி மதுரைக்கு வந்த பொழுது, திமுகவினர் கருப்புக் கொடி ஏந்தி போராட்டம் நடத்தினர். கல்லைக் கொண்டு எரிந்தனர். இந்திரா காந்திக்கு தலையில் ரத்தம் வந்தது. அதையும் கொச்சைப்படுத்தி பேசினார்கள். அடுத்த ஆறு மாதத்தில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தார்கள். அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் கிடையாது, எதிரிகளும் கிடையாது" என கூறினார்.
விஜய்யால் மற்ற கட்சிகளின் வெற்றி வாய்ப்பு பாதிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறதே என்ற கேள்விக்கு, '' விஜய் வாக்குகளை பிரிக்கும் 'ஸ்பாய்லர்' என்று இப்போதே சொல்லிவிட முடியாது. அவரால் யாருக்கு பாதிப்பு என்பது தேர்தல் நெருக்கத்தில் தான் தெரியும். யார், யாருடன் கூட்டணி சேர்கின்றனர் என்பதை பொறுத்துதான் முடிவு செய்ய முடியும்'' என்றார்.
தேமுதிக, பாமக போன்ற கட்சிகள் கூட்டணியில் இருக்கிறார்களா? வருவார்களா? என்ற கேள்விக்கு, ''அது இனிமேல் தான் தெரியும். தேர்தலுக்கு இன்னும் நாட்கள் இருக்கின்றன. பொங்கல் முடிந்து நல்ல காரியம் நடக்கலாம். தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்,'' என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து அவரிடம், இன்றைய கூட்டத்தில் விஜய் குறித்து எதுவும் விவாதிக்கப்பட்டதா? என்ற கேள்விக்கு, 'இல்லை' என பதிலளித்தார்.