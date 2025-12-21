ETV Bharat / state

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு 'மதச்சார்பின்மை' என்ற வார்த்தை பொருந்தாது - நயினார் நாகேந்திரன்

கிறிஸ்துமஸ் விழாக்களில் ஆர்வத்துடன் கலந்துகொள்ளும் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான தீபாவளிக்கு வாழ்த்துச் சொல்லக்கூட மனமில்லை என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

December 21, 2025

திருநெல்வேலி: மதச்சார்பின்மை என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்த முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு தார்மீக உரிமை கிடையாது என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலிக்கு இரண்டு நாள் பயணமாக வந்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். குறிப்பாக மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை பாஜக அரசு அழிக்க நினைப்பதாகவும், சிறுபான்மையின மக்களை வாக்களிக்க விடாமல் தடுக்க முயற்சி செய்வதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார். மேலும், பாஜக மத ரீதியாக மக்களிடம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் பேசினார்.

முதல்வருடைய பேச்சுக்கு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் எதிர்வினையாற்றியுள்ளார். நெல்லையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், ''மேடைகளில் மதச்சார்பின்மை குறித்தும், மகாத்மா காந்தி குறித்தும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசி வருகிறார். ஆனால், அவர் உண்மையில் மதச்சார்பின்மையைக் கடைபிடிக்கிறாரா? என்ற கேள்வியை நான் குற்றச்சாட்டாகவே முன்வைக்கிறேன்.

முதல்வர் கிறிஸ்துமஸ் விழாக்களில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்கிறார். ஆனால், இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான தீபாவளிக்கு ஒரு வாழ்த்துச் சொல்லக்கூட அவருக்கு மனமில்லை. அனைத்து மதத்தினரையும் சமமாகப் பாவிக்காத ஒருவருக்கு, மதச்சார்பின்மை என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்த தார்மீக உரிமை கிடையாது. எனவே, அந்த வார்த்தை முதல்வருக்கு சற்றும் பொருத்தமாக இருக்காது என்பதுதான் என் எண்ணம்.

திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போது 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை 150 நாட்களாக உயர்த்துவோம் என வாக்குறுதி அளித்தார்கள். ஆனால், ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திமுக அரசு வழக்கம் போலவே இதில் பல்வேறு குளறுபடிகளை ஏற்படுத்தியது. இத்திட்டத்தைச் சீர்குலைப்பதே மாநில அரசுதான். ஆனால், பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏழை, எளிய மக்களின் நலன் கருதி, இத்திட்டத்தை 125 நாட்களாக உயர்த்தி உறுதி செய்துள்ளார். குறிப்பாக, அறுவடை மற்றும் நாத்து நடுதல் போன்ற முக்கிய விவசாயக் காலங்களில் ஆட்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதைக் கருத்தில் கொண்டு, விவசாயப் பணிகளுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் இத்திட்டத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான சீர்திருத்தங்களை மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.

விவசாயிகளின் நலன் மற்றும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் ஆகிய இரண்டையும் சமமாகப் பாதுகாக்கும் வகையில் பிரதமர் இத்திட்டத்தை வழிநடத்தி வருகிறார். மாநில அரசின் தோல்விகளை மறைக்க மத்திய அரசு மீது முதல்வர் பழி போடுகிறார்'' என தெரிவித்தார்.

