இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பதை திமுக விரும்பவில்லை - நயினார் நாகேந்திரன்

பிரச்சனையை உருவாக்க வேண்டும், கலவரத்தை தூண்ட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் திமுக அரசு செயல்படுகிறது என நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன்
நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 4, 2025 at 8:16 PM IST

2 Min Read
திருநெல்வேலி: இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பதை திமுக அரசு விரும்பவில்லை என திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, “பாஜக சார்பில் நடைபெறும் பிரச்சார பயணத்திற்கு மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு இருந்து வருகிறது. இந்த வரவேற்பு எங்கள் கூட்டணியின் வெற்றிக்கான அறிகுறி ஆகும். கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் ஒரு கிராமத்தில் சுற்றுப்பயணம் சென்ற போது அங்கு மக்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் கூட இல்லை. ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வசதி கூட இல்லை” என்றார்.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு, “வீடுகளில் தீபம் ஏற்றுவது போலவே கார்த்திகை நாளன்று கோயில்களிலும் தீபம் ஏற்றப்படுவது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. அறுபடை வீடுகளில் முதல் வீடான திருப்பரங்குன்றத்தில் மலை மீது தீபம் ஏற்றுவதில் யாருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது.

முதலில் அந்த மலைக்கு பிரச்சனை செய்தார்கள். இங்கிலாந்து வரை சென்று குன்றம் குமரனுக்கு என தீர்ப்பு வந்தது. முதலமைச்சரின் காவல்துறை எந்த வேலையும் செய்யவில்லை, கோவில்களுக்கு எதிரான வேலை என்றால் முதல் ஆளாக வந்து விடுகிறார்கள். நேற்று திருப்பரங்குன்றத்தில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அறநிலையத்துறை சார்பில் இந்த தீர்ப்புக்கு எதிர்த்து
மேல்முறையீடு செய்துள்ளனர்.

பிரச்சனையை உருவாக்க வேண்டும், கலவரத்தை தூண்ட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே இந்த விவகாரத்தில் திமுக அரசு செயல்படுகிறது. வாக்கு வங்கியை குறிவைத்து திமுக அரசு இது போன்ற நடவடிக்கையை மேற்கொள்கிறது. திமுக அரசு ஒரு தலைப்பட்சமாக செயல்பட்டு வருகிறது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் சண்முகம் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றினால் கலவரம் வரும் என்று பேசுகிறார்.

அதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. தீபம் ஏற்றுவதற்கு இஸ்லாமியர்கள் கூட எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. அங்கு 2 மதத்தினரும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றனர். முதலமைச்சரின் சூழ்ச்சியினால் தான் தற்போது இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சனாதானத்தை வேரறுப்போம் என்று கூறியுள்ளார். திமுக தேர்தல் வாக்கு வங்கிக்காக பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியை மேற்கொள்கிறது. இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பதை அரசு விரும்பவில்லை. இன்று நீதிமன்றத்தில் நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.

பரணி தீபத்தை மலை மீது ஏற்றுவோம். இந்த தீர்ப்புக்கு அறநிலையத்துறை தான் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிப்பதற்கு அவசியமே இல்லை. அவ்வாறு பிறப்பித்தாலும் 3 பேர் வரை செல்வதற்கு அனுமதி உள்ளது” என்றார். ஓபிஎஸ் டெல்லி சென்று வந்தது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், ”ஓபிஎஸ் எதற்காக டெல்லி சென்று வந்தார் என்பது எனக்கு தெரியாது.

திமுக ஆட்சியை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதை வரவேற்கும் கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்று சேர வேண்டும். செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் நமது கொடி பறக்கும். இனி யாருடனும் ரகசிய சந்திப்புகள் என்பது கிடையாது, நேரடி சந்திப்பு தான் இருக்கும். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் திமுக அமைச்சர்கள் சேருவார்கள் என்று ஆதவ் அர்ஜுனா கூறுகிறார். அதே போல் பாஜகவிற்கும் வருவார்களா என்று கேட்கிறீர்கள், பொறுத்திருந்து பாருங்கள்” என்று கூறினார்.

