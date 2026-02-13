ETV Bharat / state

திமுக அரசை கேள்வி கேளுங்கள் - சத்துணவு ஊழியர்களிடம் 'சட்டென' பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன்

தமிழ்நாடு முழுவதும் சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் காலமுறை ஊதியம், காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்

சத்துணவு ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் நயினார் நாகேந்திரன்
சத்துணவு ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 13, 2026 at 8:03 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனிடம் சத்துணவு ஊழியர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகள் குறித்து கேட்ட போது, அவர் திமுக அரசிடம் முறையிடுங்கள் என பதிலளித்தார்.

பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் 11-வது நாளாக கோயம்புத்தூரில் நாள்தோறும் அங்கேயே படுத்து உறங்கி சமையல் செய்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் காலமுறை ஊதியம், காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும், இளநிலை உதவியாளர் நிலையில் 16,500 ரூபாய் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் நேற்று கோயம்புத்தூர் தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நேரில் சந்தித்து, அவர்களது கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தார். அப்போது அவர்கள் நயினார் நாகேந்திரனிடம் தங்களுக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசு இரண்டும் சேர்ந்து தான் நிதி ஒதுக்குவதாகவும், அப்படி இருக்கும் போது மாநில அரசு தங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றாதபட்சத்தில் மத்திய அரசாவது எங்களது கோரிக்கைகளை ஏற்று நிதியை ஒதுக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்தனர்.

சத்துணவு ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாநில அரசிடம் கேட்டால், மத்திய அரசிடம் கேளுங்கள் எனக் கூறுகிறார்கள். மத்திய அரசை கேள்வி எழுப்பினால் மாநில அரசை கை காட்டுகின்றனர் என்று தெரிவித்த அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், இப்படி இரண்டு அரசுகளும் தங்களை அலைக்கழித்தால் நாங்கள் எங்கு செல்வது என கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த நயினார் நாகேந்திரன், ”உங்களுக்கு தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தது திமுக அரசு தான், அவர்களிடம் தான் நீங்கள் முறையிட வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.

மேலும் நாங்கள் இதர அரசியல்வாதிகள் போன்று இல்லை, நாங்கள் சொன்னதை செய்வோம் எனவும் கூறினார். பின்னர் இதுகுறித்து வருகின்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரிலும் பேசுகிறோம் எனவும் பதிலளித்து விட்டு வேகமாக சென்றார். இந்த காட்சி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதனிடையே பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, போராடி வந்த சத்துணவு ஊழியர்கள் இன்று முதல் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதேபோல் தஞ்சாவூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சத்துணவு ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

