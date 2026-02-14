தவெக தலைவர் விஜயை நடிகையுடன் இணைத்து பேசிய விவகாரம் - பதிலளிக்க மறுத்த நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழக வெற்றிக்கழக தலைவர் விஜயை நடிகையுடன் ஒப்பிட்டு பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
Published : February 14, 2026 at 6:44 PM IST
சென்னை: விஜய் குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது சர்ச்சையான நிலையில், இதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய கேள்விக்கு அவர் பதிலளித்த மறுத்துவிட்டார்.
சட்டமன்றத் தேர்தல், உட்கட்சி விவகாரம் தொடர்பாக பாஜக தேசிய அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் தலைமையில் சென்னையில் கமலாலயத்தில் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட பாஜக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா காரைக்காலில் இன்று நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய நிலையில், தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர்கள் இன்று கமலாலயத்தில் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பாஜக தேசிய அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் தலைமையில் நடைபெறும் ஆலோசனை கூட்டத்தில் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மேலிடப் பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன், துணைத் தலைவர்கள் கரு.நாகராஜன், வி.பி.துரைசாமி, பொருளாளர் எஸ்.ஆர்.சேகர் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
அக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்து வியூகம் வகுப்பது, உட்கட்சி விவகாரம், பிரதமர் தமிழ்நாடு வருகை உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை நடைபெற்றது. ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு இடையே நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். நடிகர் விஜயை நடிகையுடன் இணைத்து பேசிய விவகாரத்தில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு கண்டனம் வலுத்துள்ள நிலையில், அதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளிக்க மறுத்த நயினார் நாகேந்திரன், ஒருமுறைதான் சொல்ல முடியும் என கூறிவிட்டுச் சென்றார்.
முன்னதாக சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், ”விஜய்க்கு ஒன்றும் தெரியாது. அவர் அரசியல் அனுபவம் இல்லாதவர். முதலில் விஜய் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டும். (ஒரு நடிகையின் பெயரை குறிப்பிட்டு) அவரிடம் இருந்து வெளியே வர வேண்டும். அப்படி வந்தால் தான் எல்லாமே நடக்கும்” என பேசினார்.
விஜயை நடிகையுடன் ஒப்பிட்டு பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த தவெக இணை பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் உள்ளிட்ட அக்கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் திமுகவைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன உள்ளிட்டோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.