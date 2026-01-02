ETV Bharat / state

விஜய் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு மட்டும் வாழ்த்து கூறியது ஏன்? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி

தனியாரிடம் கடன் வாங்கியாவது பொங்கல் பண்டிகைக்கு பரிசுத்தொகுப்பு வழங்க தமிழ்நாடு அரசு முயற்சி மேற்கொள்ளும் என நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்

நயினார் நாகேந்திரன்
நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 7:51 AM IST

திருநெல்வேலி: கரூர் சம்பவத்தால் தீபாவளியை கொண்டாட வேண்டாம் என தனது ரசிகர்களுக்கு உத்தரவிட்ட விஜய், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு மட்டும் வாழ்த்து தெரிவித்தது ஏன்? என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நெல்லையில் தனது சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கங்கைகொண்டான் அருகே உள்ள வடகரை பகுதியில்,ரூ.6 கோடி மதிப்பீட்டில் அமையவுள்ள பாலத்திற்கு நயினார் நாகேந்திரன் அடிக்கல் நாட்டினார். நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்தார்.

அவர் கூறுகையில், “தமிழ்நாட்டில் தினசரி கொலை, கொள்ளை உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதிநவீன போதை புழக்கம் கிராமங்கள் உட்பட அனைத்து இடங்களிலும் அதிகரித்து வருகிறது. கையில் புத்தகம் ஏந்தி கல்வி நிலையங்களுக்கு செல்லும் வயதில், சிறுவர்கள் அரிவாளை தூக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிற்கு கடிதம் எழுதினேன்.

நிச்சயமாக வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு, தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும். தேர்தலுக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட 90 நாட்களுக்கு மேல் இருக்கின்றன. பொங்கலுக்கு பிறகு, பாஜக கூட்டணி நிலவரம் குறித்து உறுதியான தகவல்கள் அறிவிக்கப்படும். புதுக்கோட்டையில் வரும் 4-ம் தேதி எனது தலைமையில் நடைபெறும் பேரணியில் அமித்ஷா பங்கேற்கிறார்.

அதிமுகவில் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணைவாரா, இல்லையா என்பது பற்றி எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை. அது அதிமுகவின் உள்கட்சி விவகாரம். அதை பற்றி நான் பேசுவது சரியாக இருக்காகு. ஆனால், இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் இணைய வேண்டும் என்பது தான் எனது விருப்பம்" என நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

தொடர்ந்து, அரசின் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் பணம் வழங்குவது குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படவில்லை. கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசு பணம் எதுவும் கொடுக்கவில்லை. இந்த ஆண்டு நிதி நெருக்கடி இருந்தாலும், தனியாரிடம் கடன் வாங்கியாவது கொடுக்க பணம் கொடுத்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் அரசாங்கம் உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் அனைத்து திட்டங்களுக்கும் மத்திய அரசு 60 சதவீத நிதியை கொடுக்கிறது. மீதம் உள்ள 40 சதவீதம் மட்டுமே மாநில அரசால் வழங்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் நிதி நிர்வாகமும் சரியில்லை, நீதி நிர்வாகமும் சரியில்லை" என்றார்.

முதலமைச்சர் தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவிக்காதது குறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்லாத சிலர், பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பார்கள். கேட்டால், அது தமிழர் திருநாள் எனக் கூறி தப்பித்துக் கொள்வார்கள். தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்லாமல் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள் மட்டும் கூறுபவர்கள், போலி மதச்சார்பின்மையை கடைப்பிடிக்கின்றனர்" என முதலமைச்சரை மறைமுகமாக சாடினார்.

மேலும் விஜய் பற்றி பேசிய அவர், "கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை அடுத்து தீபாவளி கொண்டாட வேண்டாம் என தனது கட்சியினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார். ஆனால், தற்போது கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து மட்டும் தெரிவிக்கிறார். இதை பார்க்கும் போது, அவரும் ஒருதரப்பினருக்கு மட்டும் ஆதரவாக செயல்படுகிறாரோ என எண்ண தோன்றுகிறது” என்றார்.

