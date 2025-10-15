கரூர் துயர சம்பவம் தானாக எப்படி நடக்கும்? கேள்விகளை அடுக்கிய நயினார் நாகேந்திரன்!
கரூர் சம்பவத்தில் அரசு தரப்பில் எந்த ஒரு தவறும் நடக்காதது போல் முதலமைச்சர் பேசுகிறார் என நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : October 15, 2025 at 3:28 PM IST
சென்னை: 'பத்து ரூபா பாட்டில்' என்ற பாடலை தவெக தலைவர் விஜய் பாடும்போது சரியாக எப்படி செருப்பு வீசப்பட்டது? அப்போது செருப்பை வீசியது யார்? என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் இன்று காலை தொடங்கியதும், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. இதில் ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் காரசாரமான கருத்துக்களை முன்வைத்தனர். கரூர் விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் அலட்சியமே உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணம் என அதிமுக, பாஜக உறுப்பினர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
தொடர்ந்து, அவையில் இருந்து எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். இதையடுத்து, அவைக்கு வெளியே செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன், “சட்டப்பேரவையில் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக நாங்கள் சுட்டிக்காட்டினோம். முதலமைச்சர் ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படுகிறார். இந்த சம்பவத்தில் அரசு தரப்பில் எந்த ஒரு தவறும் நடக்காதது போல் முதலமைச்சர் பேசுகிறார். நாங்கள் கவனித்தது வரை, கருரில் தவெக தலைவர் ’பத்து ரூபா பாட்டில் அமைச்சர்’ என பேசும்போதுதான் செருப்பு வீசப்பட்டது. அதனையடுத்து ஜெனரேட்டர்கள் ஆஃப் செய்யப்பட்டன. அந்தப் பகுதியில் முறையான காவலர்களும் இல்லை. இதெல்லாம் தானாக நடந்தது என்றால் நம்ப முடிகிறதா?
தவெக மட்டுமல்ல, அதிமுக, பாஜக என யார் பிரச்சாரத்துக்கு ஒரு இடம் கேட்டாலும், அந்த இடத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்படுவதில்லை. கரூரில் ரவுண்டான பகுதியை தவெக கேட்டிருந்தார்கள். ஆனால், குறுகலான இடத்தை கொடுத்து 41 உயிரிழப்புக்கும் காரணமாக தமிழக அரசு இருப்பது வருத்தம் அளிக்கிறது.
கரூர் விவகாரம் குறித்து ஏடிஜிபி சொல்வதும், முதலமைச்சர் சொல்வதும் வெவ்வேறாக உள்ளது. மருத்துவமனையில் 200 பேர் இருந்ததாக முதலமைச்சர் சொல்கிறார்கள். நாங்கள் செல்லும்போது 52 பேர் தான் மருத்துவமனையில் இருந்தார்கள். இதிலும் குளறுபடி உள்ளது. முதலமைச்சர் அனைத்தையும் முன்னுக்கும் முரணான பேசுகிறார். உளவுத்துறை உடைய கவனக்குறைவால் தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கக்கூடிய சட்டமன்றத் தேர்தலில் கண்டிப்பாக ஆட்சி மாற்றம் வரும்” என்றார்.
முன்னதாக, இதுதொடர்பாக அவையில் பேசிய அவர், "வேலுச்சாமிபுரத்தில் உள்ள ரவுண்டானாவில் தவெக கூட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கி இருந்தால், இந்த அளவுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்காது. எதிர்க்கட்சியினர் நடத்தக்கூடிய அரசியல் கூட்டங்களுக்கு அதிகப்படியான காவல்துறையினர் வருவது கிடையாது. கரூர் விவகாரத்தில் காவல் துறையின் அலட்சியமே உயிரிழப்புக்கு காரணம்" என்று குற்றஞ்சாட்டினார். இதைத்தொடர்ந்து அவையில் இருந்து பாஜக எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் வெளிநடப்பு செய்தனர்.