விஜய்க்கு அரசு எப்படி பாதுகாப்பு வழங்கும்? - நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி!
விஜய் சந்தித்த கூட்டங்களை விட விஜயகாந்த் தனது காலத்தில் அதிகமான கூட்டங்களை சந்தித்துள்ளார். ஆனால் எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்கவில்லை. கரூரில் நடந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு விஜய் மக்களை நேரில் சந்திக்காமல் நிகழ்விடத்தைவிட்டு சென்றது தவறு.
Published : October 27, 2025 at 8:33 PM IST
சிவகங்கை: தமிழ்நாட்டில் 41 பேருக்கு பாதுகாப்பு இல்லாதபோது விஜய்க்கு மட்டும் அரசு எப்படி பாதுகாப்பு வழங்கும்? என்று நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், காளையார் கோவிலில் மருது பாண்டியர்களின் 244 ஆவது குருபூஜை இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பொதுச் செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம், பாஜக முன்னாள் தேசிய தலைவர் எச்.ராஜா உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு மருது பாண்டியரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
இதன் பிறகு நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தமிழகத்தில் 41 பேரின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு வழங்க முடியாத நிலையில் நடிகர் விஜய்க்கு அரசு எப்படி பாதுகாப்பு வழங்கும்? மாநிலத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு முழுமையாக சீர்குலைந்திருக்கிறது. பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு, பாலியல் வன்கொடுமை, கள்ளச்சாராய சாவு இதெல்லாம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சியில் தான் நடைபெறுகின்றன.
'அடுத்து ஆட்சி அமைக்க திமுகவுக்கு வாய்ப்பு' என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியதைக் குறித்து கேட்கிறீர்கள். சுதந்திர இந்தியாவில் ஒவ்வொருவருக்கும் தங்களது கருத்தை தெரிவிக்கும் உரிமை உள்ளது. ஆனால் உண்மையில் மக்களே தீர்மானிப்பார்கள். அரசின் செயல்பாட்டை பார்த்து யாருக்கு வாக்களிப்பது என மக்கள் நிச்சயமாக முடிவு செய்வார்கள்.
மருது பாண்டியர்கள் போன்ற வீரர்களின் தியாகத்தை நினைவுகூரும் இந்த குருபூஜை தமிழ் நாட்டின் வீரபூமியான சிவகங்கை மாவட்டத்தின் பெருமை. மக்கள் நலனுக்காக ஆட்சி செயல்பட வேண்டும் என்பதே எங்கள் கட்சியின் நோக்கம்.'' என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
மருதுபாண்டியரின் குருபூஜையை முன்னிட்டு காளையார்கோவில் சுற்றி 2000க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சி மற்றும் அமைப்புகளுக்கு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒதுக்கி அவர்கள் மருது பாண்டியருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
''விஜய் செய்தது தவறு'' - கருணாஸ்!
இதேபோல மருது பாண்டியர்களின் குருபூஜை விழாவில் முக்குலத்தோர் புலிப்படை கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான கருணாஸ் கலந்து கொண்டார். இதில் நடிகர் கருணாஸுக்கு மருது பாண்டியர் நல அறக்கட்டளையின் சார்பாக மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது.
இதன் பிறகு கருணாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''தமிழ்நாட்டில் நடிகர்கள் முதலமைச்சராவது புதிதல்ல. சினிமா துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல. எந்தத் துறையில் இருந்தும் யாரும் அரசியலுக்கு வரலாம். மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் அவர்கள் உயர்ந்த பதவிகளுக்கு செல்ல முடியும். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட யாரும் முதலமைச்சராகலாம். அது ஜனநாயகத்தின் அழகு. ஆனால் மக்கள் நம்பிக்கையை இழக்காத விதத்தில் செயல்படுவது அவசியம்.
விஜய் சந்தித்த கூட்டங்களை விட விஜயகாந்த் தனது காலத்தில் அதிகமான கூட்டங்களை சந்தித்துள்ளார். ஆனால் அப்போது எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்கவில்லை. கரூரில் நடந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு விஜய் மக்களை நேரில் சந்திக்காமல் நிகழ்விடத்தை விட்டு சென்றது தவறு.
|இதையும் படிங்க: ''முதலில் என்னை மன்னியுங்கள்'' கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரிடம் கதறி அழுத விஜய்!
ருது பாண்டியர்களின் தியாகம் இன்று வரை இளைஞர்களுக்கு உத்வேகமாக உள்ளது. அவர்களின் வீரத்தை நினைவுகூரும் விழாக்கள் தமிழகத்தின் பெருமையை வெளிப்படுத்துகின்றன'' என்று கருணாஸ் கூறினார்.