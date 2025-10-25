ETV Bharat / state

நெல் கொள்முதல் விஷயத்தில் அரசு எந்த முன்னேற்பாடும் செய்யவில்லை - நயினார் நாகேந்திரன்

மழைப்பொழிவு அளவு விவரங்களை முன்னதாகவே கணிக்கும் நவீன கருவி வாங்கியதில் மோசடி நடந்துள்ளதாக தமிழக அரசின் மீது நயினார் நாகேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன்
நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 6:13 PM IST

தஞ்சாவூர்: நெல் கொள்முதல் விஷயத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இதுவரை எந்த முன்னேற்பாடு பணிகளையும் செய்யவில்லை என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஆலக்குடி கிராமத்தில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விவசாயிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார். அப்போது விவசாயிகள், ''கடந்த பல நாட்களாக நெல்களைக் கொட்டி வைத்து விற்பனை செய்ய முடியாமல் அவதி அடைந்து வருகிறோம். நெல்மணிகள் நனைந்து முளைத்து வீணாகி உள்ளது. எங்களுக்கு உரிய நிவாரணம் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்'' என்று கூறினர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் அளித்த பேட்டியில், ''தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டு 6.30 லட்சம் ஏக்கரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டது. இது கடந்த ஆண்டை விட அதிகம். இது கடந்த ஜூன் மாதமே முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு சென்றது. கொள்முதல் விஷயத்தில் அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் செய்து விட்டோம் என முதலமைச்சர் தெரிவித்தார். ஆனால், அவர் இதுவரை எந்த முன்னேற்பாடு பணிகளும் செய்யவில்லை என்பது தற்போது உள்ள சூழலை வைத்து அனைவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

செப்டம்பர் மாதமே கொள்முதல் பணி தொடங்கி இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறு செய்யாமல் காலதாமதமாக தான் கொள்முதல் செய்துள்ளனர். அதிலும் சாக்குகள் தட்டுப்பாடு, போதிய லாரிகள் இயக்காதது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் கொள்முதல் தாமதமாகி வருகிறது. இதனால் ஒவ்வொரு நிலையங்களிலும் ஏராளமான நெல் மூட்டைகள் தேக்கமடைந்துள்ளன. இதற்கு தமிழ்நாடு அரசுதான் முழு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும். இது தவிர தனியார் கொள்முதல் நிலையங்களில் வாடகையை விவசாயிகளிடமிருந்து வசூலிக்கின்றனர்.

'மூட்டைக்கு ரூ.40'

மூட்டைக்கு ரூ.40 வரை வாங்குகிறார்கள். கொள்முதல் தாமதத்திற்கு செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி தான் காரணம் என மத்திய அரசு மீது தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் பொய்யான குற்றச்சாட்டை சுமத்தியுள்ளார். செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி என்பது சத்தான அரிசியாகும். இந்த அரிசியால் ஏராளமான பயன்கள் கிடைக்கும் என்பதால் மத்திய அரசு கொண்டுவந்த ஒரு நல்ல விஷயமாகும். ஆனால் தேவையான நேரத்தில் கொள்முதல் நிலையங்களை திறக்காமல் உரிய நேரத்தில் கொள்முதல் செய்யாமல் தாமதப்படுத்தியது தமிழக அரசுதான். இதற்கு முதலமைச்சர் முழு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும். நானும் டெல்டாகாரன் தான் என கூறுவதை விட்டுவிட்டு விவசாயிகள் பிரச்சனையில் முதல்வர் அக்கறை செலுத்த வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: பூண்டி ஏரியிலிருந்து 9,500 கன அடி நீர் வெளியேற்றம்.. கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கை!

பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களுக்கு உரிய இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும். மழைப்பொழிவு அளவு விவரங்களை முன்னதாகவே கணிப்பதற்கு ரூ.10 கோடி மதிப்பில் நவீன கருவி வாங்கப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் பி. டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் சட்டமன்றத்தில் கூறினார். ஆனால் அவ்வாறு அந்த கருவியை வாங்கி அதை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருந்தால் தற்போது பெய்துள்ள மழையின் அளவு விவரங்கள் முன்கூட்டியே தெரிந்திருக்கும். இதன் மூலம் நவீன கருவி வாங்கியதில் மோசடி நடைபெற்றுள்ளது" என்றார்.

