பிரதமரின் 'இரட்டை எஞ்சின் சர்க்கார்' பேச்சுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் அளித்த விளக்கம்!

இந்தியா முழுவதும் பாஜகவின் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. எங்கும் மோசமான ஆட்சி நடைபெறுவதாக தகவல்கள் இல்லை என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

நயினார் நாகேந்திரன்
நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 29, 2026 at 8:10 PM IST

திருநெல்வேலி: மத்திய அரசும், மாநில அரசும் இணைந்து செயல்படுவதை தான் பிரதமர் மோடி இரட்டை எஞ்சின் சர்க்கார் என்று கூறியதாக நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

நெல்லை தச்சநல்லூர் பகுதியில் ரூ.6 லட்சம் மதிப்பீட்டில், சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் மூலம் புதிய உயர்மின் கோபுரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை நெல்லை எம்எல்ஏ-வும், மாநில பாஜக தலைவருமான நயினார் நாகேந்திரன் இன்று திறந்து வைத்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், '' என்டிஏ கூட்டணியில் அதிமுக, அமமுக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இணைந்துள்ளன. கூட்டணிக்கு இன்னும் பல கட்சிகள் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. தேமுதிக தனது நிலைப்பாட்டை மூன்றாம் தேதி அறிவிப்பதாக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்து உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தினசரி ஒரு கொலை நடந்து வருகிறது. வட மாநிலத்தவர்களுக்கு எதிராகவும், பெண்களுக்கு எதிராகவும் பிரச்சினைகள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. இதற்கு முக்கிய காரணமே கஞ்சா, ஆனால் அதைப் பற்றி முதலமைச்சர் எதுவுமே பேசாமல் வாக்குக்காக 'மகளிர் மாநாடு' நடத்தி வருகிறார்.

திமுக மகளிர் மாநாட்டில் குக்கர், ஹாட் பாக்சில் பிரியாணி என அனைத்தையும் வைத்து ஆள் பிடித்துக் கொண்டு கூட்டத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அமைச்சர்களையும் கசக்கி பிழிந்து கெடுபிடி வசூல் செய்து உதயநிதி ஸ்டாலினும், கனிமொழியும் கூட்டத்தை நடத்தி வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி காவல்துறையின் ஈரல் கெட்டு விட்டதாக சொல்லி வந்தார், ஆனால் இப்போது காவல்துறைக்கு ஈரல் இருப்பதாக தெரியவில்லை'' என விமர்சித்தார்.

பிரதமர் மோடி '' இரட்டை எஞ்சின் சர்க்கார்'' என்று கூறியதை குறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், '' மத்திய அரசும், மாநில அரசும் இணைந்து செயல்படுவது தான் இரட்டை எஞ்சின் சர்க்கார். அதை குறிப்பிட்டு தான் பிரதமர் சொன்னார்.'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' ஜப்பானில் ஓடும் புல்லட் ரயிலை போல, இந்தியாவில் வந்தே பாரத் உள்ளிட்ட பல்வேறு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் தமிழக மக்கள் உள்ளிட்ட பல மாநில மக்கள் பயன்பெற்று வருகிறார்கள். ஆனால் தமிழகத்தில் மத்திய அரசு திட்டங்களுக்கு முதலமைச்சர் புகைப்படத்தை போட்டு விளம்பரம் தேடி தாங்கள் செய்வதை போல காட்டிக் கொள்கிறார்.

நல்லவர்கள் எல்லோரும் எங்களோடு தான் வருவார்கள். ஓபிஎஸும் நல்லவர் தான். இதுவரை கூட்டணியில் இணைவதற்கு ஓபிஎஸ் இடம் எதுவும் பேசவில்லை, தேவைப்பட்டால் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும்.

இந்தியா முழுவதும் பாஜகவின் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. எங்கும் மோசமான ஆட்சி நடைபெறுவதாக தகவல்கள் இல்லை. திமுக ஆட்சி செய்து தமிழகத்தையே மோசமாக்கி விட்டது என்று நான் வெளிப்படையாகவே குற்றம் சாட்டுகிறேன்.

தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 55% உயர்ந்துள்ளன. தமிழகத்தில் சொத்து வரி, மின்சார கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது. இதுபோன்று பல்வேறு கட்டண உயர்வுகள் இருப்பதை காட்டிலும், மோசமான ஆட்சியும் நடக்கிறது.

தமிழகத்தில் என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தால் மத்திய அரசின் கூடுதல் நிதியை தமிழகத்திற்கு பெற்றுத் தருவோம். அனைத்து விதமான கட்டணங்களையும் குறைக்க நடவடிக்கை எடுப்போம். 2026ல் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கும்.'' என்றார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

