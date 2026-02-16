தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தேமுதிக? ஈபிஎஸ் உடன் நயினார் நாகேந்திரன் தீவிர ஆலோசனை
ஈஷா மையத்தில் நடைபெற்ற சிவராத்திரி விழாவில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன்,அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி ஆகியாருடன் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கலந்து கொண்டார்.
Published : February 16, 2026 at 11:03 PM IST
சென்னை: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தேமுதிகவை இணைப்பது தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உடன் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்,மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் ஆகியோர் ஒரு மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் மற்றும் அரசு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வருகின்ற மார்ச் ஒன்றாம் தேதி மதுரையில் வருகை தர உள்ளார்.
பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகைக்கு முன் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தேமுதிகவை இணைப்பது தொடர்பாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை அவருடைய சென்னை பசுமைவழிச் சாலை இல்லத்தில் தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் இன்று மாலை சந்தித்து ஒரு மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர்.
நேற்றைய தினம் கோவை ஈஷா மையத்தில் நடைபெற்ற சிவராத்திரி நிகழ்ச்சியின்போது மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன் மற்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி ஆகியாருடன் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கலந்து கொண்ட நிலையில் அப்போதே கூட்டணி தொடர்பான பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் பேசப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்த நிலையில் தான் சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் இல்லத்தில் பாஜக சார்பில் இருவரும் சந்தித்து, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தேமுதிகவை இணைப்பது, அவர்களுக்கான இடங்கள் ஒதுக்கீடு, திமுகவில் தற்போது நிலவி வரும் கூட்டணி சலசலப்புகள், தமிழக அரசியல் நிலவரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் தொடர்பாக ஒரு மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளனர்.
குறிப்பாக பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகைக்கு முன்பாக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை முழுமை அடைய செய்யும் விதமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் அதில் தேமுதிகவை இணைப்பது தொடர்பாகவும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.