அதிமுக - தவெக கூட்டணிக்கு பிள்ளையார் சுழி? பதிலளிக்காமல் நழுவிய நயினார் நாகேந்திரன்!
திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்குள்ளேயே சாதி வேற்றுமை உள்ளது. செம்பரபாக்கம் ஏரியை திறந்து விட செல்வப்பெருந்தகையை அழைக்கவில்லை என அவரே குற்றம்சாட்டுகிறார் என நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 26, 2025 at 12:03 PM IST
அரியலூர்: அதிமுக - தவெக கூட்டணிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பிள்ளையார் சுழி போட்டுள்ளதாக தெரிவித்தது குறித்த கேள்விக்கு பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதிலளிக்காமல் நழுவிய சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியிருக்கிறது.
அரியலூர் மாவட்டம் புதுக்குடியில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் பாஜக - அதிமுக கூட்டணி வலுவாக உள்ளதா? என கேட்டனர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை ஆளும் கட்சி மீது மக்கள் கடும் கோபத்தில் உள்ளனர். அதனால், மக்களுக்காக போராடும் அனைவரும் அவர்களுக்கு எதிரான வரிசையில் நிற்கப் போகிறோம். தேர்தலில் கூட்டணி மிக முக்கியமானதல்ல. இந்த தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிதான் வெற்றி பெறும்” என்றார்.
தொடர்ந்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் குறித்து கேட்டதற்கு, “விசிக, திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக திருமாவளவன் அடிக்கடி கூறி வருகிறார். அதைப் பார்த்தால் கூட்டணியில் ஏதோ ஒரு பிளவு இருப்பது போல் தெரிகிறது. திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்குள்ளேயே சாதி வேற்றுமை உள்ளது. செம்பரபாக்கம் ஏரியை திறந்து விடுவதற்கு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் தன்னை அழைக்கவில்லை என காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையே குற்றம்சாட்டுகிறார். இதுதான் சமூக நீதி கட்சியின் கூட்டணி தர்மம். திமுக ஆட்சிக்கு அழிவு காலம் நெருங்கிவிட்டது” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் அதிமுக - தவெக கூட்டணி அமைப்பதற்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டாச்சு என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது குறித்து கேட்டதற்கு, “பிள்ளையார் சுழி போட்டால் எந்த காரியமும் நன்றாக தான் தொடங்கும். ஆனால் இந்த அதிமுக - தவெக பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது. இதை அந்த கட்சிகளின் தலைவர்களிடம் தான் கேட்க வேண்டும்” என பதிலளிக்காமல் நழுவினார்.
கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நடிகர் விஜய் சென்னையில் சந்திக்க இருப்பதாக பரவும் செய்தி குறித்து கேட்டதற்கு, “கரூர் சம்பவத்திற்கு காரணம் திமுக அரசு தான். ஆனால், அனைத்தையும் தவெக விஜய் மீது திமுக சுமத்த பார்க்கிறது. கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திக்க சென்ற விஜய்க்கு முதலில் பாதுகாப்பு தர வேண்டும். கரூரில் திமுகவை சேர்ந்த குண்டர்கள் அச்சுறுத்தி வருகிறார்கள். அனைவரும் பயந்து பயந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது" என்றார்.