தமிழக முதல்வர் முதலீடுகளை ஈர்க்கத்தான் வெளிநாடு சென்றாரா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி
தமிழகம் திரும்பியவுடன் முதலீடுகள் தொடர்பான அறிவிப்பை முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட வேண்டும் என நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : September 13, 2026 at 4:40 PM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் முதலீடுகளை ஈர்க்கத்தான் வெளிநாடு சென்றாரா? என்பது பெரிய கேள்வி குறியாக உள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழக சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை வேடிக்கையாகவும், விந்தையாகவும் பொதுமக்கள் பார்க்கின்றனர். இத்தனை ஆண்டுகள் சட்டமன்றம் எப்படி நடந்தது, அதன் மாண்பு, அதன் வரலாறு என்பதையெல்லாம் பார்க்கும்போது, தற்போதைய சட்டமன்றம் அதற்கு எதிராக செயல்படுகிறது. மதம் சார்ந்த சபாநாயகர், மதம் சார்ந்த அமைச்சர்களை சட்டமன்றத்தில் பார்க்கும் நிலை உருவானது.
இதை நயினார் நாகேந்திரன் சொன்னால் தவறாக அனைவரும் பார்க்கிறார்கள். இது பொதுவான பார்வையாக உள்ளது. ஒரு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் முடிந்து மூன்று மாதங்களுக்குள்ளாகவே சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் வருவது குதிரை பேரம் நடந்ததாகவே அனைவரும் சொல்கிறார்கள். இந்தக் குதிரை பேரம் எதற்காக நடந்தது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.
சட்டமன்றத்தில் ஒவ்வொருவரும் குடும்பத்தைப் பற்றி மட்டுமே பேசியுள்ளனர். பைபிள் வசனம், உறவினர்களைப் பற்றி பேச்சு போன்றவைதான் நடந்துள்ளது. இது ஏற்புடையதா? என்பதை பொதுமக்கள்தான் சொல்ல வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழக முதலமைச்சர் லண்டன் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். அவர் சொந்த வேலையாகச் சென்றுள்ளாரா? அல்லது யாருடன் சென்றுள்ளார்? என்பது தெரியாது. அரசு செலவில் யார் யார் சென்றார்கள் என்பது தெரியாது. உண்மையிலேயே முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பதற்காகச் சென்றாரா? என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
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தமிழக முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டுப் பயணம் தவறானது கிடையாது. நான்கு நாட்கள் மட்டுமே வெளிநாட்டில் இருக்கிறார். எத்தனை பேரை அவர் சந்திக்க முடியும் என்பது தெரியவில்லை. தமிழகம் திரும்பியவுடன் முதலீட்டாளர்கள் குறித்த அறிவிப்பை அவர் வெளியிட வேண்டும்.
நான் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் காலத்தில் தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது, மோட்டோரோலா, நோக்கியா, பாக்ஸ்கான், ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ், டெல், ஐடெல், பயோ பார்க், அசண்டாஸ் ஐடி பார்க் எனப் பல தொழில் நிறுவனங்கள் தமிழகத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டன.
டிசிஎஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு கம்பெனிகளுக்கு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தில் இடம் வழங்கப்பட்டது. முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பது அனைத்தும் தொழில்துறை அமைச்சர்தான் செய்ய வேண்டும். இப்போது முதலமைச்சர் தொழில் முதலீட்டைத் திரட்டச் சென்றுள்ளார். யாரைப் போய்ப் பார்க்கப் போகிறார், என்ன செய்யப் போகிறார் என்பது அவர் வெளிப்படையாக சொன்னால்தான் தெரியும்" என்றார்.