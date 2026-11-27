முதலமைச்சர் விஜய் இந்துக்களின் எதிரியா? இந்த அரசு அதிக நாட்கள் நீடிக்காது - நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சு
உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை ஏற்க மறுத்து, தமிழக அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறது. இதனால் பெரும்பான்மை சமூக மக்களின் நம்பிக்கையையே இந்த அரசு இழந்திருக்கிறது என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 11:35 AM IST
சென்னை: அரசியலமைப்பு சாசன தின விழாவில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், முதலமைச்சர் விஜய் இந்துக்களின் எதிரியா? என்று கேள்வி எழுப்பியதோடு, அவர் நீண்ட நாட்கள் சட்டமன்றத்தில் நீடிக்கமாட்டார் என தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரிலுள்ள தனியார் அரங்கில் பாஜக சார்பில் அரசியலமைப்பு சாசன தினம் வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 26) கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ், தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், “சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு எம்.ஜி.ஆர் பெயர் வைக்கப்பட்டதற்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன். அங்கு எம்.ஜி.ஆர் சிலையும் நிறுவ வேண்டுமென வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்.
"சென்னை to திருச்செந்தூருக்கு புதிய ரயில் சேவை"
அதேபோல், தமிழகத்திற்கு பல ரயில் நிறுத்தங்கள் மற்றும் புதிய ரயில்கள் தேவைப்படுகின்றன. சென்னையிலிருந்து திருச்செந்தூருக்கு புதிய ரயில் சேவை தேவைப்படுவதாக நாடார் சங்கம் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.
கேரளாவில் மூடப்பட்டிருந்த பல ரயில் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு அனைத்து கட்சியினரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டு இதுபோன்ற திட்டங்களை மத்திய அரசிடமிருந்து பெறுகின்றனர். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நல்ல விஷயத்திற்கு ஒன்று சேர்வதில்லை. நமது மாநிலத்துக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரே கட்சி பாஜக தான்” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, திருநெல்வேலி சட்டமன்றத்திற்கு உட்பட்ட கல்லூர் ரயில் நிலையத்தை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என நயினார் நாகேந்திரன் கோரிக்கை வைத்தவுடன், மத்திய அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ் அலைபேசி மூலம் அதிகாரிகளை தொடர்புகொண்டு உடனே அவரது கோரிக்கையை நிறைவேற்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டார்.
"காமராஜர் போல் அஸ்வினி வைஷ்ணவ்"
இதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக, “மக்களுக்காக தான் சட்டம். அதை செய்ய முடியாது என்று சொல்வதற்கு சட்டம் எதற்கு? ஆகவே சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று காமராஜர் செல்வார். இன்று காமராஜர் போல் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கேட்பது எல்லாம் செய்து தருகிறோம் என்று சொல்கிறார்” என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தற்போது திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தமிழ்நாட்டில் முக்கிய பிரச்சினையாக இருக்கிறது. நமது நாட்டில் உச்ச நீதிமன்றம் தான் மிகப்பெரிய அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு. ஆனால் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற உத்தரவை தமிழக அரசு ஏற்க மறுக்கிறது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அதனை ஏற்க மறுத்து, சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் பெரும்பான்மை சமூக மக்களின் நம்பிக்கையையே இந்த அரசு இழந்திருக்கிறது. நமது முதலமைச்சர் இந்துக்களின் எதிரியா? தமிழக சட்டமன்றத்தில் அவர் நீண்ட நாட்கள் நீடிக்க மாட்டார்” என தெரிவித்தார்.
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"தாமரை மலர்ந்தே தீரும்"
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய தமிழிசை சௌந்தரராஜன், “அரசியலமைப்பை வைத்துக்கொள்வதற்கு தான் ராகுல் காந்திக்கு தகுதி இருக்கிறது. ஆனால் அதனை கொண்டாடுவதற்காக தகுதி எங்களுக்குத் தான் இருக்கிறது.
அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி உச்ச நீதிமன்றம் மதிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் அதை மதிக்காத அரசு இங்கு இருக்கிறது. இதை அப்புறப்படுத்த நாம் உழைக்க வேண்டுமென்று தான் நாம் இங்கு சபதம் எடுக்க வேண்டும். 2029 தேர்தலில் சூரியன் உதிக்கிறதோ இல்லையோ, கை ஓங்குகிறதோ இல்லையோ, விசில் அடிக்கிறதோ இல்லையோ, தமிழகத்தில் தாமரை மலர்ந்தே தீரும், நாடாளுமன்றத்திலும் தாமரை மலர்ந்தே தீரும்” என பேசினார்.