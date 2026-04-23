180-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி உறுதி - நயினார் நாகேந்திரன் நம்பிக்கை
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.
Published : April 23, 2026 at 10:56 AM IST
திருநெல்வேலி: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 180-க்கு மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெறும் என சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களித்த பின் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது. அதே போல் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், திரை பிரபலங்கள், தொழிலதிபர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் முழுவதும் வாக்காளர்கள் காலை முதலே ஆர்வமுடன் வாக்களித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை, நாங்குநேரி, ராதாபுரம், அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும், வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
ஐந்து தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 12 லட்சத்து, 65 ஆயிரத்து, 302 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மொத்தம் 90 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் நட்சத்திர வேட்பாளராக சபாநாயகர் அப்பாவு உள்ளார். இவர் ராதாபுரம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடுகிறார். எனவே இன்று அப்பாவு பணகுடி அருகே உள்ள அவர் சொந்த கிராமமான லெப்பை குடியிருப்பு வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.
அதே போல் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள ஜெயந்திரா தனியார் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி எண் 138-ல் பாஜக மாநில்த் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று தனது வாக்கினை பதிவு செய்து ஜனநாயக கடமை ஆற்றினார். அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், ”இந்த தேர்தலில் அதிக வாக்குகள் பதிவாகி வருகின்றன. எனவே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நிச்சயமாக அனைத்து இடங்களிலும் வெற்றி பெறும்.
சாத்தூர் தொகுதியில் எனக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. தற்போது தமிழ்நாடு முழுவதும் நியாயமான முறையில், தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் நடத்தி வருகிறது. எங்கள் கூட்டணி 180-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெறும்” என தெரிவித்தார். பாளையங்கோட்டை தொகுதியை சேர்ந்தவரான நயினார் நாகேந்திரன், இம்முறை விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் போட்டியிடுகிறார்.
மேலும் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியுமான சுகுமார், பாளையங்கோட்டையில் உள்ள ஜான்ஸ் தனியார் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது குடும்பத்தினருடன் வரிசையில் நின்று தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். அதே வாக்குச்சாவடியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரசன்ன குமார் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.