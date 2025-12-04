ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது ஏற முயன்ற நயினார் நாகேந்திரன், எச்.ராஜா ஆகியோர் கைது

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஏற அனுமதிக்கக்கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் எச்.ராஜா ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள தீப தூணில் கார்த்திகை தீபமேற்ற உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தது. ஆனால், இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் திருப்பரங்குன்றம் மலையில் வழக்கமாக ஏற்றப்படும் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் நேற்று கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து, தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக அரசு தரப்பு மேல்முறையீட்டு மனுவும் தாக்கல் செய்திருந்தது

அதனை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்ட தனி நீதிபதி ஜி ஆர் சுவாமிநாதன், இன்று நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விவாதங்களை கூர்ந்து கேட்டறிந்தார். அதன் அடிப்படையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் திருப்பரங்குன்றத்தில் நேற்று பிறப்பித்து இருந்த 144 தடை உத்தரவை ரத்து செய்து, மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் பாதுகாப்புடன் மனுதாரர் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் விளக்கேற்றவும் அது குறித்து அறிக்கையை நாளை காலை தாக்கல் செய்யவும் அரசு தரப்புக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார்.

பாஜகவினர் போராட்டம்
பாஜகவினர் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை அடுத்து திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கு செல்லும் பாதையில் பல்வேறு ‌இந்து அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் குவிய தொடங்கினர். பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் எச். ராஜா ஆகியோர் மலை ஏறுவதற்காக வந்தனர்.

காவல்துறை தரப்பில், தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செல்ல உள்ளதாகவும், சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு கருதியும் மனுதாரர் உள்ளிட்ட யாரையும் மலை மேல் அனுமதிக்க முடியாது என கூறப்பட்டது.‌ இதனை அடுத்து மனுதாரர் வழக்கறிஞர் காவல்துறையிடம் வாக்குவாதம் செய்தார். இதனை அடுத்து சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்த தொடங்கினர். இதனால் திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கலைந்து போகச் சொல்லி காவல்துறை பலமுறை வலியுறுத்தியும் தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் சாலையில் அமர்ந்து மறியல் செய்ததால் காவல்துறையினர் அவர்கள் அனைவரையும் கைது செய்து வேனில் ஏற்றிக்கொண்டு சென்றனர். மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நயினார் நாகேந்திரன், எச்.ராஜா ஆகியோரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.

