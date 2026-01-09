அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை: இபிஎஸ் - நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு
அதிமுக - பாஜக இடையேயான தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக முடிந்துள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : January 9, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : January 9, 2026 at 1:02 PM IST
சென்னை: பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். இதில் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாக நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. தேர்தலுக்கு சில மாதங்களே உள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகள், பிரச்சாரம், பொதுக்கூட்டம், கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு என தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றன. அந்த வகையில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாமக இணைந்துள்ளது.
இதற்கிடையே, அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கிய நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி சமீபத்தில் டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
இந்நிலையில், இன்று சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சந்தித்தார். அப்போது, பாஜக மாநில துணைத் தலைவர்கள் ஜெயபிரகாஷ், ராமலிங்கம் உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனர். அதிமுக - பாஜக இடையேயான தொகுதி பங்கீடு குறித்த முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியுள்ளது.
பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக முடிந்துள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வருகை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. அவர் தமிழகம் வரும் தேதி இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை” என தெரிவித்தார்.
பாஜக கோரும் தொகுதிகள்?
பாஜகவை பொறுத்தவரை, தங்களுக்கு விருப்பமான தொகுதிகளை அதிமுகவிடம் கோரும். குறிப்பாக, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மேற்கு, தென் மாவட்டங்களில் சில தொகுதிகள் மற்றும் சென்னையில் சில தொகுதிகளை பாஜக கோரும் எனத் தெரிகிறது.
முன்னதாக, கடந்த டிசம்பர் 23 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த பாஜகவின் தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல், எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார்.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் மேலும் சில கட்சிகள் இணைய வாய்ப்புள்ள நிலையில், மற்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகே, அதிமுக -பாஜக இடையேயான தொகுதி பங்கீடு இறுதி வடிவம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.