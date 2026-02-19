இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், நயினார் நாகேந்திரன் காரசார விவாதம்
திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வராது என நீங்களே முடிவெடுத்து, இடைக்கால பட்ஜெட்டில் எதிர்கால திட்டங்கள் எதுவும் அறிவிக்கவில்லையா? என நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : February 19, 2026 at 4:25 PM IST
சென்னை: சமீபத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்து சட்டப் பேரவையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் பாஜக எம்.எல்.ஏ நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோர் காரசார விவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்றைய கேள்வி நேரத்தில் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் நயினார் நாகேந்திரன், “காணல் நீராக தான் இந்த பட்ஜெட்டை பார்க்கிறேன். இடைக்கால பட்ஜெட்டில் எதிர்கால திட்டம் பற்றி எதுவும் இல்லை, திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வராது என நீங்களே முடிவெடுத்து விட்டதால் எதுவும் கூறவில்லையா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் எ.வ.வேலு, ”அரசு திட்டங்கள் குறித்து இடைக்கால பட்ஜெட் போடுவார்களே தவிர, எதிர்கால 2026 திட்டங்களுக்கு இப்போது பட்ஜெட் போடமாட்டார்கள், ஆட்சி அமைந்த பிறகு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும்” என்றார்.
அப்போது நயினார் நாகேந்திரன், ”எதிர்கால திட்டம் குறித்து சொல்லியிருக்க வேண்டும்” என்றார். உடனடியாக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, ”நிதி ஒதுக்கியுள்ளோம், எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் மீண்டும் ஆட்சி அமைத்து, அறிவிப்பார்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், ”தமிழ்நாடு சட்டசபையில் இருப்பதால் தமிழ்நாடு கடன் பற்றி பேசுகிறேன்” என்றார். அப்போது பேசிய அமைச்சர் எ.வ.வேலு, “திமுகவில் அதிக கடன் வாங்குவது போல காண்பிக்கப்படுகிறது. ஆனால், அதிமுக ஆட்சியில் வாங்கிய கடனுக்கு கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.1.88 லட்சம் கோடி வட்டி கட்டியுள்ளோம். அப்போது ஒட்டு மொத்தமாக வட்டியுடன் சேர்த்து அதிமுக கடன் ரூ.6.45 லட்சம் கோடியாகும். அப்படி பார்த்தால் ரூ.2.85 லட்சம் கோடி தான் கடன் வாங்கியுள்ளோம்” என்றார்.
பின்னர் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை அதிகரித்துள்ளது என்று குற்றம்சாட்டினார்.
அப்போது முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், ”மணிப்பூரை சேர்த்து சொன்னால் நன்றாக இருக்கும். இந்தியாவை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது தமிழ்நாடு தான் சிறப்பாக உள்ளது” என்றார்.
பின்னர் மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் பேசுகையில், ”மேஜிக் போல் மகளிருக்கு முதலமைச்சர் 5000 ரூபாய் கொடுத்தார். ஆனால் அதற்காக குறிப்பிட்ட காரணம் தான் முரண்பட்டதாக உள்ளது” என்றார்.
அதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ”நானும் உங்கள் பேட்டியை பார்த்தேன், மோடி மஸ்தான் போல் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக நீங்கள் தெரிவித்து இருந்தீர்கள். அதனை நான் பிரதமரை குறிப்பிட்டு கூறியதாகவே எடுத்துக் கொண்டேன்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: புதிய கூட்டுக் குடிநீர் திட்ட தாமதத்திற்கு மத்திய அரசு தான் காரணம் - அமைச்சர் கே.என். நேரு குற்றச்சாட்டு
அப்போது நயினார் நாகேந்திரன், “நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரும் போது ஏன் இப்படி தரவில்லை, சட்டப் பேரவை தேர்தல் வரும் போது கொடுப்பது சலுகையாக தான் பார்க்கிறோம்” எனக் கூறினார்.
அதற்கு முதலமைச்சர், நாங்கள் (பாஜக) ஆட்சிக்கு வந்தால் 15 லட்சம் என கூறினீர்கள் என்ன ஆனது? என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு நயினார் நாகேந்திரன், ”5 கோடைக்காலம் வந்ததே அப்போது ஏன் கொடுக்கவில்லை? அப்போது விடுப்பட்ட 28 மாதங்களும் சேர்த்து கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும்” எனக் கூறினார்.