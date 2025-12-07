ETV Bharat / state

இந்துக்களும், முஸ்லிம்களும் மாமன் மச்சான்களாக பழகி வருகிறோம்: நயினார் நாகேந்திரன் நெகிழ்ச்சி

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் இந்து - முஸ்லிம்கள் இடையேயான அங்காளி - பங்காளி சண்டையை, வாக்கு வங்கிக்காக முதலமைச்சர் பயன்படுத்துகிறார் என்று நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு வைத்துள்ளார்.

சமபந்தி போஜனம் நிகழ்ச்சியில் நயினார் நாகேந்திரன்
சமபந்தி போஜனம் நிகழ்ச்சியில் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 7, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
சென்னை: இந்துக்களும், முஸ்லிம்களும் மாமன் மச்சான்களாக பழகி வருகிறோம் என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

சென்னை வடபழனியில் உள்ள ராஜாங்க மத்திய வீதியில் அம்பேத்கரின் நினைவு நாளை ஒட்டி, தமிழக பாஜக சார்பில் சமபந்தி போஜனம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் அம்பேத்கரின் உருவப்படத்திற்கு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை நயினார் நாகேந்திரன் சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தேர்தலை மனதில் வைத்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சில விஷயங்களை பேசி வருகிறார். ஆனால், உண்மையில் இங்கு முஸ்லிம்களும், இந்துக்களும் மாமன் - மச்சான்களாகவே பழகிக் கொண்டிருக்கிறோம். வெளிநாடுகளுக்கு நான் செல்லும் போது அதிகளவில் இஸ்லாமியர்கள் வீட்டில்தான் தங்கி இருப்பேன்.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிறதோ, அதன்படிதீபம் ஏற்ற அனுமதித்திருக்க வேண்டும். அதனை விடுத்து 144 தடை உத்தரவு போடுவது நீதிமன்றத்தை அவமதிப்பது ஆகும். மதுரை ஆட்சியர், காவலர்கள், முதலமைச்சர் என அனைவரும் செய்தது தவறு. சட்டத்துக்கு உட்பட்டு அவர்கள் தவறு செய்தவர்களாகவே கருதப்படுவார்கள்.

திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதால் இஸ்லாமியர்கள் வருத்தப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள். இந்து - முஸ்லிம்களின் அங்காளி - பங்காளி சண்டையை, வாக்கு வங்கிக்காக முதலமைச்சர் பயன்படுத்துகிறார்" எனத் தெரிவித்தார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட நிருபர் ஒருவர், "மத்திய உளவுத்துறையின் கருத்துக்கணிப்பின்படி, வரும் தேர்தலில் திமுக, தவெக அதிக இடங்களை கைப்பற்றும் என சொல்லப்படுகிறதே.." என கேள்வியெழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், "உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் பிரதமருக்கு போகாத கருத்துக்கணிப்புகளை இங்குள்ள பத்திரிகைகள் போடுகின்றன'' எனக் கூறினார்.

திருவொற்றியூர் கோயிலில் விஐபி வரிசையில் அமைச்சர் சேகர்பாபு சென்றது குறித்தான கேள்விக்கு, '' விஐபிக்கள் நிறைய இடங்களுக்கு போக வேண்டியுள்ளது. காத்திருந்து போக முடியாது. சில நேரங்களில் நேரடியாக போக வேண்டிய சூழல் வரும். அப்படித்தான் அமைச்சர் போய் இருக்கிறார். அப்படி அவர் சென்றதில்லை தவறில்லை" என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையாக இந்து மக்கள் இருக்கிறார்கள். கோயில்களில் பக்தர்கள் அதிகமாக வருகிறார்கள். திருச்செந்தூரில் நிறைய விஷயங்கள் செய்ய வேண்டும் என சேகர்பாபுவிடம் பேசியுள்ளேன். அவரும் உதவி செய்திருக்கிறார். 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேலாக பல கட்டடங்களை கட்டியுள்ளனர். அது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம்" என்றார்.

திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றும் வரை போராட்டம் நடைபெறுமா? என்ற கேள்விக்கு, ''அரசாங்கத்தை எதிர்த்து எத்தனை நாட்கள் போராட முடியும்? நீதிமன்றம் தீர்ப்பை பொறுத்து அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்'' எனக் கூறினார்.

