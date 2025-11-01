ETV Bharat / state

''கரூரில் 41 பேர் உயிரிழப்பிற்கு காரணமானவர்களை காப்பாற்றும் முயற்சியில் திமுக அரசு'' - நயினார் நாகேந்திரன்!

பீகார் மக்கள் குறித்து பிரதமர் மோடி பேசியதாக திமுகவினர் திரும்பத் திரும்ப பொய் கூறி வருகிறார்கள் என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

ஆலோசனை கூட்டத்தில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன்
ETV Bharat Tamil Nadu Team

November 1, 2025

திருச்சி: கரூரில் 41 பேர் உயிரிழப்பிற்கு காரணமானவர்களை காப்பாற்றும் முயற்சியில் திமுக அரசு ஈடுபட்டு இருப்பதாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வழக்கறிஞர் அணி ஒருங்கிணைப்பில் மத்திய அரசு வழக்கறிஞர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் இன்று (நவம்பர் 1 ஆம் தேதி) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

முன்னதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிறது. அவர்கள் கட்சி பிரச்சனையில் நான் எந்த கருத்தும் கூற முடியாது.

திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் ஒரு சில கட்சிகள் அதிகமான தொகுதிகளை கேட்கின்றன. இன்னும் சிலரோ ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். அது வேறு விஷயம். எங்களுக்கு மக்கள் ஆதரவாக இருக்கிறார்கள். வரும் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறும்.

அமலாக்கத் துறை, வருமானவரித் துறை, தேர்தல் ஆணையம் உள்ளிட்டவை சுதந்திரமான அமைப்புக்கள். அவற்றுக்கும் பாஜகவிற்கும் எந்தவித தொடர்பும் கிடையாது. ஆளுங்கட்சியாக திமுக இருக்கும் போது அவர்கள் அமைச்சருக்கு எதிராகவே எப்படி வழக்குப்பதிவு செய்வார்கள்? கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த போதும் அதற்கு காரணமானவர்களை காப்பாற்றும் முயற்சியிலேயே திமுக அரசு ஈடுபட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் பீகார் மக்கள் குறித்து பிரதமர் மோடி பேசியதாக திமுகவினர் திரும்பத் திரும்ப பொய் கூறி வருகிறார்கள். பீகார் மக்களை வந்தேறிகள் என்றும், பாணி பூரி விற்பதற்காக வந்துள்ளார்கள் என்றும் தமிழக முதல்வர், அமைச்சர்களே பேசி உள்ளார்கள்.

இவ்வாறு பேசியதை பிரதமர் பேசியதாக திமுகவினர் மடைமாற்றி வருகிறார்கள். மொழிவாரியாக மாநிலத்தை பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை திமுக தொடங்கி உள்ளது. மக்கள் இதை புரிந்து கொள்வார்கள். மக்கள் மனமாற்றத்திற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள்'' என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

அப்போது தமிழ்நாடு பாஜக வழக்கறிஞர் பிரிவு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் குரு ஆதி, தமிழ்நாடு பாஜக மாநில பிரிவு அமைப்பாளர் கே.டி.ராகவன், மாநிலத் துணைத் தலைவர் பால் கனகராஜ், திருச்சி நகர் மாவட்ட தலைவர் ஒண்டிமுத்து ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

