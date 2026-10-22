நாகூர் சந்தனக்கூடு திருவிழாவிற்காக 45 கிலோ இலவச சந்தனக்கட்டைகள் - அரசாணையை அறங்காவலர்களிடம் வழங்கிய முதல்வர் விஜய்
மொத்தம் உள்ள 11 அறங்காவலர்களில், எட்டு அறங்காவலர்கள் முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து இந்த அரசாணையை பெற்றனர்.
Published : October 22, 2026 at 4:36 PM IST
சென்னை: நாகூரில் நடைபெறும் சந்தனக்கூடு திருவிழாவிழாவிற்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சந்தனக்கட்டைகளை வழங்குவதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. இந்த அரசாணையை நாகூர் தர்கா அறங்காவலர்களிடம் முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் வழங்கினார்.
நாகூர் தர்காவில் நவம்பர் 10-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள பெரிய ஆண்டவர் கந்தூரி விழாவுக்காக, 45 கிலோ இரண்டாம் தர ஜஜ்போகல் சந்தனக் கட்டைகளை இலவசமாக வழங்க தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதுதொடர்பாக, சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை சார்பில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், “நாகூர் தர்காவில் நவம்பர் 10, 2026 அன்று நடைபெற உள்ள பெரிய ஆண்டவர் கந்தூரி விழாவைக் கொண்டாடுவதற்காக, 45 கிலோ இரண்டாம் தர ஜஜ்போகல் சந்தனக் கட்டைகளை இலவசமாக வழங்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலர் அரசுக்குப் பரிந்துரை செய்துள்ளார்.
இந்த பரிந்துரையை அரசு கவனமாகப் பரிசீலித்தது. அதனடிப்படையில், நாகூர் தர்காவின் நிர்வாக அறங்காவலருக்கு 45 கிலோ இரண்டாம் தர ஜஜ்போகல் சந்தனக் கட்டைகளை இலவசமாக வழங்க முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலருக்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
அரசால் இலவசமாக வழங்கப்படும் 45 கிலோ சந்தனக் கட்டைகளையும், பெரிய ஆண்டவர் கந்தூரி விழாவுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுநரின் உத்தரவின்படி, தமிழக அரசின் சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலர் காகர்லா உஷா பெயரில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்த நாகூர் தர்கா அறங்காவலர்கள் குழு, சந்தனக்கட்டைகள் வழங்குவதற்கான அரசாணையை பெற்றது. அப்போது, அமைச்சர்கள் ஷாஜகான், பர்வேஸ், ரஞ்சித்குமார் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
அதன் பின்னர் நாகூர் தர்கா அறங்காவலர்களுடன் இணைந்து அமைச்சர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஷாஜகான், “நாகூரில் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவிருக்கும் சந்தனக்கூடு திருவிழாவிற்கு 45 கிலோ சந்தனக் கட்டைகளை விலையில்லாமல் வழங்குவதற்கான அரசாணையை முதலமைச்சர் வழங்கியிருக்கிறார்.
|இதையும் படிங்க
மொத்தமாக உள்ள 11 அறங்காவலர்களில், எட்டு அறங்காவலர்கள் முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து இந்த அரசாணையை பெற்றிருக்கின்றனர். இவ்விழாவை சிறப்பாக நடத்துவதற்கான ஆய்வுகூட்டத்தை நாளை வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபர் 22) நடத்த வேண்டும் என முதலமைச்சர் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், சந்தனக்கூடு திருவிழாவில் எந்தவொரு அரசியல் தலையீடும் இல்லை என்று கூறிய அமைச்சர் ஷாஜகான், நாகூர் தர்காவிற்கு யானை கொண்டு வருவதற்கான பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், அதற்கு முதலமைச்சர் உறுதி அளித்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.