நாகூர் தர்கா இலவச சந்தனக் கட்டைக்கான அரசாணை; 11-இல் 8 அறங்காவலர்கள் மட்டுமே முதல்வரை சந்தித்து ஏன்?
நாகூர் தர்கா கந்தூரி விழாவானது வருகிற நவம்பர் மாதம் 10-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது.
Published : October 23, 2026 at 11:19 AM IST
சென்னை: நாகூர் சந்தனக் கூடு விழாவிற்காக இலவச சந்தனக் கட்டை வழங்கும் அரசாணையை, தர்கா அறங்காவலர்கள் 11 பேரில் 8 பேர் மட்டுமே முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து பெற்று கொண்டது பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
நாகூர் தர்கா கந்தூரி விழா நவம்பர் மாதம் 10-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது. இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சந்தனக் கூடு விழாவில் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் பங்கேற்பார்கள்.
இந்த சந்தனக் கூடு விழாவிற்காக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சந்தனக் கட்டைகள் வழங்கப்படுவது வழக்கமாகும். பல ஆண்டுகளாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் இந்த நடைமுறைகளின்படி, தர்கா நிர்வாகத்தினரிடம் முதலமைச்சர் அரசாணையை வழங்கி சந்தனக் கட்டைகளை ஒப்படைப்பது மரபாக இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு சந்தனக் கட்டைகளை பெறுவதற்கான அழைப்பு மற்றும் சந்தனக் கட்டை வழங்கும் நடைமுறை தொடர்பாக, தர்கா நிர்வகத்தினருக்கும், அரசிற்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. வழக்கமாக தர்கா நிர்வாகத்தினரிடம் ஒப்படைக்கும் சந்தனக் கட்டைகளை, இம்முறை தர்கா நிர்வாகத்துடன் தொடர்பில்லாத ஒருவரிடம் வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக, தர்கா நிர்வாகத்தினர் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
மேலும், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் ஆதரவாளர்களை அழைத்து சந்தனக் கட்டைகளை வழங்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தர்கா நிர்வாகத்தினர் குற்றஞ்சாட்டினர். பாரம்பரிய நடைமுறையின்படி, தர்கா நிர்வாகத்தினரிடம், சந்தனக் கட்டைகளை வழங்க வேண்டும் என்றும், நடைமுறை மாற்றப்பட்டால், அரசு நிகழ்வில் பங்கேற்று அவற்றைப் பெற விரும்பவில்லை என்று தர்கா நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாகத் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு உயர் அலுவலர்களுக்கு தர்கா நிர்வாகம் சார்பில் மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டதாகவும், வழக்கமான நடைமுறையைப் பின்பற்றி அறங்காவலர்களை அழைத்து சந்தனக் கட்டைகளை வழங்க வேண்டும் என அதில் வலியுறுத்தப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இந்தச் சூழலில், நாகூர் தர்காவின் கந்தூரி விழாவுக்காகச் சந்தனக் கட்டைகளை வழங்குவதற்கான அரசாணையை முதலமைச்சர் விஜய் நேற்று தர்கா அறங்காவலர்களிடம் வழங்கினார். தர்காவின் 11 அறங்காவலர்களில் 8 பேர் மட்டுமே முதலமைச்சரை சந்தித்து அரசாணையைப் பெற்றுக்கொண்டனர். இது தொடர்பாக எழுந்த கேள்விகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளானது.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான், “சந்தனக் கட்டைகள் வழங்கும் விவகாரத்தில் அரசியல் தலையீடு எதுவும் இல்லை. நாகூர் தர்காவில் மொத்தம் 11 அறங்காவலர்கள் உள்ள நிலையில், அவர்களில் மூவர் வயது மூப்பின் காரணமாக நிகழ்ச்சிக்கு வரவில்லை. அதனால், எஞ்சிய 8 பேர் வந்து முதலமைச்சரிடம் இருந்து அரசாணையைப் பெற்றுக்கொண்டனர்” என்று விளக்கமளித்துள்ளார்.