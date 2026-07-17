அன்று லிங்கம், இன்று சபரி வர்மன்; 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாகர்கோவில் சிறையில் நிகழ்ந்த கொடூர சம்பவத்தின் அதிர்ச்சி பின்னணி
சபரிவர்மனின் உடலில் 19 காயங்கள் இருந்ததாக பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருந்த தகவல்களை அறிந்து சபரி வர்மனின் உற்றார், உறவினர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர்.
Published : July 17, 2026 at 11:10 PM IST
கன்னியாகுமரி: 1996 ஏப்ரல் 9-ம் தேதி, நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையில் நிகழ்ந்த நெஞ்சை உறைய வைக்கும் அந்த சம்பவம் நம்மில் பலருக்கு மறந்து போயிருக்கலாம். ஆனால் அன்றைய தினம் இந்த சிறையில் அரங்கேறிய சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
அன்றைய தினம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கிளை சிறைக்குள் ஏணி வைத்து ஏறி சென்று உள்ளே நுழைந்த ஒரு கும்பல், அங்கு சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த பிரபல ரவுடியாக அறியப்பட்ட கபடி வீரர் முத்துலிங்கம் என்ற லிங்கம் என்பவரை அரிவாளால் வெட்டி படுகொலை செய்ததுடன், அவரது தலையைத் துண்டித்து நாகர்கோவில் அண்ணா பேருந்து நிலையத்தில் வைத்துவிட்டு சென்றது.
1990 -1996 இடைப்பட்ட ஆறு ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற பல்வேறு கொலை வழக்குகளில் தொடர்புடைய பிரபல ரவுடியான லிங்கம் சினிமா பாணியில் கொல்லப்பட்டதே தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறைக்குள் வைத்து முதன்முறையாக ஒரு கைதி கொலை செய்யப்பட்டட சம்பவமாக இன்றளவும் கருதப்படுகிறது.
கேட்போரின் ரத்தத்தை உறைய வைக்கும் இந்த சம்பவம் நினைவுகூறும் விதத்தில், 30 ஆண்டுகள் கழித்து நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையில் தற்போது ஓர் கொடூர சம்பவம் நிகழ்ந்து முடிந்துள்ளது. ஆனால் இந்த முறை பறிபோனது மாற்றுத்திறனாளி வாலிபரின் உயிர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுசீந்திரம் அருகே ஈத்தங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாற்றுத்திறனாளியான வியாபாரி
சபரிவர்மன். 33 வயதான இவருக்கு அனந்தவல்லி என்ற மனைவியும் ஐந்து வயதில் மகனும் உள்ளனர். இவர் ஈத்தங்காடு பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டில் அருகில் பல சரக்கு கடை நடத்தி வந்துள்ளார்.
இந்த கடையில் தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருள் விற்றதாக கூறி கடந்த 9ஆம் தேதி தென் தாமரைகுளம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட சபரிவர்மன், நீதிமன்ற காவலில் நாகர்கோவிலில் உள்ள கிளை சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்.
இந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து அவரது குடும்பத்தினர் மீள்வதற்குள் நான்கு நாள்கள் கழித்து கடந்த 13 ஆம் தேதி திங்களன்று காலையில் அவர் மனைவிக்கு காவல் துறையில் இருந்து தொலைபேசி மூலமாக ஓர் அதிர்ச்சி தகவல் வருகிறது.
சபரி வர்மன் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கிடைத்த தகவல் அவரது குடும்பத்தினரை மேலும் பதற்றமடைய வைத்தது. அந்த பதற்றத்துடன் மருத்துவமனைக்கு விரைந்த சபரி வர்மனின் குடும்பத்தினருக்கு, சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டு வரும்போதே அவர் இறந்துவிட்டார் என்ற தகவலையே மருத்துவர்கள் அளித்தனர்.
ஆனால் காவல்துறையினர் சபரிவர்மனின் உடலை பார்க்க அனுமதிக்காததால் அவரது மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி அவரின் உற்றார், உறவினர்கள் 13 மற்றும் 14 ஆம் தேதிகளில் சாலை மறியல் உள்ளிட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் வேறு வழியில்லாமல், கன்னியாகுமரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின் நேரடியாக சென்று சபரி வர்மனின் உறவினர்களுடன் சமாதான பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டார். அத்துடன் சபரிவர்மனின் உடலை பார்க்கவும் அவர் ஏற்பாடு செய்ததையடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் நாகர்கோவில் நீதிமன்ற நீதிபதி முன்னிலையில் சபரி வர்மனின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.
சபரிவர்மனின் உடலில் தலை, கழுத்து, மார்பு, இரண்டு கைகள், இரண்டு கால்கள், மர்மஉறுப்பு உட்பட பல பாகங்களில் 19 காயங்கள் இருந்ததாக பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருந்த தகவல்களை அறிந்து சபரி வர்மனின் உற்றார் உறவினர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர். அத்துடன் காவல் துறை மீதான அவர்களின் குற்றச்சாட்டை உறுதிபடுத்தும் விதத்தில் அறிக்கையில் தகவல் இடம்பெற்றிருந்ததால், போலீசார் மீதான அவர்களின் ஆத்திரம் அதிகமானது.
இதையடுத்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மருத்துவர் ஸ்டாலின், சபரிவர்மன் அடைக்கப்பட்டிருந்த நாகர்கோவில் சிறைச்சாலையில் நேரடியாக சென்று விசாரணை மேற்கொண்டார். இதன் எதிரொலியாக நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையின் தலைமை வாடன் ஜெகன், வாடன் சிவக்குமார் , சுரேஷ் என்ற திருஉடைநம்பி உள்ளிட்ட சிறைக் காவலர்களை இந்த வழக்கில் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
அவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் ஜூலை 15 -ம் தேதி உண்ணாமலைகடை பகுதியை சேர்ந்த 21 வயதான விஷ்ணு , ராஜாக்கமங்கலம் துறை சுனாமி காலனி பகுதியை சேர்ந்த 19 வயதான சாரதி, திற்பரப்பு நகராண்டிவிளை பகுதியை சேர்ந்த 40 வயதான ஜெகன், செங்கொடி முதலியார்குட்டிவிளை பகுதியை சேர்ந்த 20 வயதான சரத், களக்காடு பகுதியை சேர்ந்த வெரியபெருமாள் (36), இரணியல் கீழத்தெரு பகுதியை சேர்ந்த சேதுராம் (30), கொட்டாரம் பகுதியைச் சேர்ந்த அஜித் (29) , அகஸ்தீஸ்வரம் பகுதி சேர்ந்த அரவிந்த் (27)
ஆகிய 8 பேரும் இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.மேலும் சபரி வர்மனை கைது செய்த தெண்தாமரை குளம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் பிரைட் பிளசிங் ஆயுதப் படைக்கு பணியிட மாற்றமும் செய்யப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், நாகர்கோவில் சட்ட உதவி மையத்தின் நீதிபதி கலையரசி ரீனா நேற்று சபரி வர்மனின் வீட்டிற்கு நேரடியாக சென்று அவரது பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களிடம் விசாரணை நடத்தினார். காவல்துறையின் அத்துமீறல்கள் சிறையில் நடந்ததாக கூறப்படும் சம்பவங்கள் குறித்து அவர்கனின் கேட்டு அறிந்தார்.
அரசு தரப்பில் இதுபோன்ற சமாதான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினர் உடலை வாங்காமல் மறுப்பு தெரிவித்து வந்தனர். இந்த நிலையில் சபரி வர்மனின் குடும்பத்தினரை மனித உரிமை கழகத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள் கடந்த 12 ஆம் தேதி தொடர்பு கொண்டனர்.
அவர்களின் ஆலோசனையை பெற்ற குடும்பத்தினர் காவல்துறை வழங்கிய உடற்கூறு ஆய்வறிக்கை மற்றும் உடற்கூறு ஆய்வு செய்யும்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிகளை ஆய்வு செய்த பின்பு உடலை பெற்றுக் கொள்வதாக தெரிவித்தனர். அதன்படி காவல்துறை இன்று வழங்கிய உடற்கூறு ஆய்வறிக்கை மற்றும் வீடியோ காட்சியை ஆய்வு செய்த மனித உரிமை கழகத்தினர், இரண்டையும் ஆய்வு செய்ததில் இரண்டும் ஒன்றாக உள்ளது என தெரியவந்தது. இதனை அடுத்து ஒருவழியாக சபரி வர்மனின் குடும்பத்தினர் அவரது உடலை இன்று பெற்று கொண்டனர்.
சபரி வர்மனை போலீசார் தாக்கியதற்கு இதன் காரணமா?
சபரி வர்மன் செந்தாமரை குளம் காவல்துறையினர் தன்னிடம் லஞ்சம் வாங்கியதை தனது கைபேசியில் வீடியோ பதிவு செய்து இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த தகவல் தெரிந்ததும் அவர் மீது ஆத்திரம் அடைந்த போலீசார், ஆதாரத்தை அழிப்பதற்காக அவரது இருசக்கர வாகனம் மற்றும் செல்போனை பறிமுதல் செய்து கொண்டு சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.
காவல்துறையின் லஞ்ச லாவண்யத்தை வெளிச்சம் போட்டு காட்ட முயன்றதால் சபரி வர்மன் மீது போலீசாருக்கு கடும் கோபம் இருந்து வந்ததாக தெரிகிறது. இந்த காரணமாகவே சபரி வர்மனின் காவல் நிலைய மரணம் நிகழ்ந்துள்ளதாக சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து சமூக ஆர்வலர் ஜான் விக்டர் தாஸ் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் கூறும்போது, "தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் காவல் நிலைய மரணங்கள தொடர் நிகழ்வாக உள்ளது. இதனை தடுத்து நிறுத்த தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சிறைச்சாலையில் உள்ள கைதிகளுக்கும் அவர்களது உறவினர்களுக்கும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன. ஆகவே இந்த அச்சத்தை போக்குவதற்கான தீர்வுகளை அரசு விரைந்து எடுக்க வேண்டும்" என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
சபரிவர்மன் கொலை சம்பவம் குறித்து அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் முத்துக்குமார் கூறும்போது "இந்த வழக்கில் உண்மை வெளிவர வேண்டும். ஒரு விசாரணை கைதி சிறையில் இருக்கும்போது அவரை தாக்கியதாக கூறப்படும் அந்த 8 கைதிகளுக்கும் இவருக்கும் என்ன தொடர்பு. இவரை இந்த அளவிற்கு தாக்குவதற்கு என்ன வன்மம் உள்ளது? என்ன பிரச்சனை உள்ளது? இதற்கு பின்னால் யார் உள்ளார் என்பத காவல் துறை தெரிவிக்க வேண்டும். மேலும் சபரி வர்மனின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கும் காரணங்கள் ஏற்புடையதாக இல்லை" என்றார்.