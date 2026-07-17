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நாகர்கோவில் சபரி வர்மன் மரணம்: நீதி வேண்டும்; நிவாரணம் வேண்டாம் - அமைச்சர்களிடம் குடும்பத்தினர் வலியுறுத்தல்

நிவாரணத்தொகை, இலவச வீட்டுமனை, குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தற்காலிக அரசு வேலை உள்ளிட்டக் கோப்புகளுடன் வந்திருந்த அமைச்சர்கள், அதை வழங்காமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.

அமைச்சர்கள் நேரில் ஆறுதல்
அமைச்சர்கள் நேரில் ஆறுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 10:46 AM IST

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கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவில் சிறையில் உயிரிழந்த சபரி வர்மனின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து அமைச்சர்கள் ஆறுதல் கூறினர்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவில் மாவட்டச் சிறையில் மாற்றுத்திறனாளி இளைஞரான சபரி வர்மன் நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த நிலையில் திடீரென அவர் உயிரிழந்துள்ளார். இதையடுத்து, சபரி வர்மனின் உடலை காவல்துறையினர் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக நாகர்கோவில் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தனர். அங்கு அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.

பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில், ‘சபரிவர்மன் உடலில் 19 இடங்களில் காயங்கள் இருப்பது’ உறுதியானது. இதனால் சபரி வர்மனின் குடும்பத்தினர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். சபரி வர்மன் மரணத்திற்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும், வழக்கை சி.பி.ஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைளை அவரது குடும்பத்தினர் முன் வைத்துள்ளனர். அதுவரையில் அவரது உடலை வாங்க மாட்டோம் என்று குடும்பத்தினர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில் சபரி வர்மனின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று குடும்பத்தினரை சந்தித்து அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் ஆகியோர் சபரி வர்மனின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர். அப்போது, சபரி வர்மனின் மரணத்திற்கான சந்தேகங்கள் அகலும் வரை உடலை பெற்றுக் கொள்ள மாட்டோம் என்று அமைச்சர்களிடம் அவர்கள் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரேதப் பரிசோதனை தொடர்பான வீடியோ காட்சிகளை மக்கள் கண்காணிப்பகம், மனித உரிமை அமைப்பின் உதவியோடு மருத்துவர்கள் மூலம் ஆய்வு செய்து தங்கள் சந்தேகங்களைத் தீர்க்க வேண்டும் எனவும், மனித உரிமை சார்ந்த வழக்கறிஞர்களிடம் கலந்தாலோசித்த பின்பு சடலத்தை வாங்குவோம் என அமைச்சர்களிடம் குடும்பத்தினர் கூறியுள்ளனர்.

மனித உரிமைக் கழகத்தின் வழக்கறிஞர்கள்
மனித உரிமைக் கழகத்தின் வழக்கறிஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நிவாரணத்தொகை, இலவச வீட்டுமனை, குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தற்காலிக அரசு வேலை உள்ளிட்டக் கோப்புகளுடன் வந்திருந்த அமைச்சர்கள், அதை வழங்காமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.

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பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மனித உரிமைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள், "சபரிவர்மனின் உடலில் 19 காயங்கள் இருந்துள்ளது. ஆனால் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் அவர் காயங்கள் மூலம் உயிரிழக்கவில்லை என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

அப்படியென்றால் அவர் மரணமடைந்தது எப்படி? என்பதை குடும்பத்தினருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். பிரேதப் பரிசோதனை செய்யும்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவை வீடியோவை அளித்துள்ளனர். அதனை ஆய்வுச் செய்து அறிக்கை சரியானதா? என்பதை அறிந்துக் கொள்வதற்கு ஒருநாள் அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் மற்றும் ஆட்சியரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.

தமிழ்நாடு அரசும், காவல்துறையும் சரியான பாதையில் தான் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சபரி வர்மனின் மரணம் தொடர்பான வழக்கில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

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