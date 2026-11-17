தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவுக் கடன் சங்கத்தில் ரூபாய் 17.15 கோடி மோசடி - 4 பேர் கைது
கடந்த 2014 முதல் 2024 வரையிலான காலகட்டத்தில், பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விவசாயக்கடன், பயிர்க்கடன் மற்றும் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கான கடன்களில் மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : November 17, 2026 at 9:54 AM IST
கன்னியாகுமரி: ஊட்டுவாழ்மடம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவுக் கடன் சங்கத்தில் ரூபாய் 17.15 கோடி மோசடி செய்த வழக்கில் பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர், 4 பேரை அதிரடியாக கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவில், ஊட்டுவாழ்மடம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவுக் கடன் சங்கத்தில் செயலாளராகப் பணியாற்றி வந்த தேவசாம் பால்ராஜ் (வயது 64), உதவி செயலாளர்களான வடசேரி பகுதியைச் சேர்ந்த நடராஜ் (வயது 63), புத்தேரியைச் சார்ந்த பூதலிங்கம்பிள்ளை (வயது 63) மற்றும் எழுத்தாளர் விஜயகுமாரி (வயது 68) ஆகியோர் கூட்டுறவுச் சங்கத்தில் கடன் வழங்குவதில் பல்வேறு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகக் கூட்டுறவுச் சங்க அலுவலகம் மற்றும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார்கள் அளிக்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர், தீவிர விசாரணை நடத்தினர். பொருளாதார குற்றப்பிரிவின் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் பர்ணபாஸ் மற்றும் விசாரணைக் குழுவினர் சம்பந்தப்பட்ட நபர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளிவந்தன.
அதில், "கூட்டுறவுக் கடன் சங்கத்தில் பணியாற்றிய மேற்கண்ட நான்கு பேரும், கடந்த 2014- ஆம் ஆண்டு முதல் 2024- ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில், பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய விவசாயக்கடன், பயிர்க்கடன் மற்றும் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கான கடன் ஆகியவற்றில் தில்லுமுல்லு செய்து சுமார் ரூ.17 கோடியே 15 லட்சம் ரூபாயை மோசடி செய்திருப்பது" விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து தேவசாம் பால்ராஜ், நடராஜ், பூதலிங்கம்பிள்ளை மற்றும் விஜயகுமாரி ஆகிய நான்கு பேரையும் நேற்று (நவ.15) கைது செய்த காவல்துறையினர், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
கூட்டுறவுச் சங்கத்தில் கோடிக்கணக்கில் பணம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம், நாகர்கோவில் பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.