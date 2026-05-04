நாகர்கோவில் தொகுதி: எம்.ஆர். காந்தி vs ஆஸ்டின்: குமரி தலைநகரில் யாருக்கு வெற்றி?
Published : May 4, 2026 at 9:35 AM IST
நாகர்கோவில் (கன்னியாகுமரி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், தென் தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான தொகுதியாகக் கருதப்படும் நாகர்கோவில் தொகுதியின் தற்போதைய பரபரப்பான நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள நட்சத்திரத் தொகுதிகளில் நாகர்கோவில் முதலிடத்தில் உள்ளது. கடந்த முறை பா.ஜ.க சார்பில் வெற்றி பெற்ற எம்.ஆர். காந்தி மீண்டும் அதே களத்தில் போட்டியிடுவதால், இது மாநில அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள ஒரு முக்கியத் தொகுதியாக விளங்குகிறது.
சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக அதிக அரசியல் விழிப்புணர்வு கொண்ட தொகுதிகளில் ஒன்றாக நாகர்கோவில் கருதப்படுகிறது. இங்கு ஆண் வாக்காளர்கள் 1,25,873; பெண் வாக்காளர்கள் 1,31,139; மூன்றாம் பாலினத்தவர் 10 என மொத்தமுள்ள 2 லட்சத்து 57 ஆயிரத்து 22 (2,57,022) வாக்காளர்களில், இந்தத் தேர்தலில் ஏறத்தாழ 74.66 விழுக்காட்டினர் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
கள நிலவரத்தைப் பார்க்கும் போது, தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், பா.ஜ.க-வின் மூத்த தலைவருமான எம்.ஆர். காந்திக்கும், தி.மு.க வேட்பாளர் ஆஸ்டினுக்கும் இடையேதான் மிகக் கடுமையான நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. ஆஸ்டின் ஏற்கனவே கன்னியாகுமரி தொகுதியில் போட்டியிட்ட அனுபவம் கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதில் பா.ஜ.க வேட்பாளர் எம்.ஆர். காந்தி, கடந்த 2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தி.மு.க வேட்பாளரை விட சுமார் 11,669 வாக்குகள் (மொத்தம் 88,804 வாக்குகள் / 48.21%) கூடுதலாகப் பெற்று வெற்றி வாகை சூடினார். அந்த வெற்றியை இந்த முறையும் தக்கவைத்துக் கொள்ள அவர் தீவிர முனைப்பு காட்டி வருகிறார். ஆனால், தொகுதியில் எம்.ஆர். காந்தியை பார்ப்பது அரிதாகிவிட்டதாகவும் சிலர் சலசலத்து வருகின்றனர்.
மறுபுறம், தி.மு.க-வின் ஆஸ்டின், நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை முன்னிறுத்தி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். இத்தொகுதியில் உள்ள கிறிஸ்தவ மற்றும் இஸ்லாமிய மக்களின் வாக்குகள் தி.மு.க-விற்கு பக்கபலமாக அமையும் என அக்கட்சியினர் நம்புகின்றனர்.
இந்த முறை போட்டியைத் தீர்மானிக்கும் காரணியாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் பெர்வின் கிங்ஸ் உருவெடுத்துள்ளார். மக்கள் மத்தியில் நடிகராக விஜய்க்கு இருக்கும் பெரும் செல்வாக்கால், தவெக இளைஞர்களின் வாக்குகளை கவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த 2011 மற்றும் 2016 தேர்தல்களில் நாகர்கோவில் தொகுதி முறையே அதிமுக மற்றும் திமுக வசம் இருந்தது. இவ்வாறு மாறி மாறி வெற்றி வாய்ப்பைத் தந்து வரும் நாகர்கோவில் மக்கள், இந்த முறை மீண்டும் தாமரையை மலரச் செய்வார்களா அல்லது உதயசூரியனுக்கு வாய்ப்பளிப்பார்களா என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.
அதேபோல், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் முத்துக்குமார் கடந்த தேர்தலை விட அதிக வாக்குகளைப் பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களைத் தவிர இத்தொகுதியில் சுயேச்சைகள் உட்பட மொத்தம் 25-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
ஒட்டுமொத்தத்தில், நாகர்கோவில் தொகுதியின் முடிவு என்பது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த அரசியல் திசையைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.