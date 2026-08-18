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பெட்ரோல் பங்க் ஊழியரிடம் ஆயுதங்களை காட்டி கொள்ளை - 2 பேர் கைது

கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை 5 மணி நேரத்தில் போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஆயுதங்களுடன் கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள்
ஆயுதங்களுடன் கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 7:58 PM IST

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மதுரை: பெட்ரோல் பங்க் ஊழியரிடம் ஆயுதங்களை காட்டி மிரட்டி ரூ.35 ஆயிரத்தை கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் சோழவந்தானில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் அருகே மேலக்கால் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் பெட்ரோல் பங்கில் நேற்று (ஆக.17) இரவு பெத்தானியாபுரத்தை சேர்ந்த திருமுருகன் என்ற ஊழியர் வழக்கம்போல் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்துள்ளார்.

அப்போது, அங்கு வந்த மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல், திடீரென பட்டாக்கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களைக் காட்டி ஊழியரை மிரட்டியுள்ளனர்.

ஆயுதங்களைக் காட்டி அச்சுறுத்திய அந்த கும்பல், பெட்ரோல் பங்கில் இருந்த சுமார் ரூ.35 ஆயிரம் பணத்தை பறித்துக் கொண்டு, அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளது. அதனால் செய்வதறியாது தவித்த ஊழியர், உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற நாகமலை புதுக்கோட்டை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், பெட்ரோல் பங்கில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களின் (CCTV) பதிவுகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனர்.

சிசிடிவி காட்சிகளில், மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் பெட்ரோல் பங்கிற்கு வந்து ஊழியர்களை மிரட்டுவதும், பின்னர் பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பிச் செல்வதும் பதிவாகியிருந்தது. அந்த காட்சிகளின் அடிப்படையில், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இந்நிலையில், வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட நபர்கள் குருவித்துறை அருகே பதுங்கி இருப்பதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.

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அதனடிப்படையில், ஆய்வு செய்த போலீசார் சோழவந்தான் அருகே உள்ள முள்ளிப்பள்ளம் களத்து தெருவை சேர்ந்த முத்து இளங்கோவன் (வயது - 22), சோழவந்தான் பசும்பொன் நகரை சேர்ந்த மகாலிங்கம் (வயது - 21) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் தலைமறைவாக உள்ள ஒருவரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

TAGGED:

NAGAMALAI PUDUKOTTAI POLICE
MADURAI ROBBERY
பெட்ரோல் பங்க் ஊழியரிடம் கொள்ளை
மதுரை
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