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பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நாகை விவசாயி மரணம்

சிறுகுறு விவசாயிகளுக்கு முழு கடன் தள்ளுபடியும், மற்ற விவசாயிகளுக்கு 50 விழுக்காடு தள்ளுபடியும் அறிவிக்க வேண்டும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நாகை விவசாயி வேதனையில் மரணம்
பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நாகை விவசாயி வேதனையில் மரணம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 5:08 PM IST

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நாகை: தமிழக அரசு அளித்த வாக்குறுதிப்படி, கூட்டுறவு பயிர்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நாகை விவசாயி சோமசுந்தரம் மன வேதனையில் திடீரென மரணம் அடைந்தார். சென்னையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பங்கேற்று விட்டு வீடு திரும்பிய அவர், திடீரென உயிரிழந்த சம்பவம், அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், தலைஞாயிறு அருகே உள்ள பிரிஞ்சிமுளை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சோமசுந்தரம். சிறு விவசாயி ஆன இவர், கூட்டுறவு வங்கியில் 85,000 ரூபாய் பயிர்க் கடன் வாங்கி உள்ளார்.

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முன்னதாக, சட்டமன்ற தேர்தலின் போது தவெக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதியில் "5 ஏக்கர் வரை உள்ள விவசாயிகளுக்குக் கூட்டுறவுப் பயிர்க் கடன்கள் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படும்" என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இதனால் தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற விஜய், தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதிப்படி, சிறு,குறு விவசாயிகளுக்கு முழுமையாக கடன் தள்ளுபடியை அறிவிப்பார் என்று விவசாயிகள் காத்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால், விவசாயிகளுக்கு பேரிடியாக 75,000 ரூபாய் வரை பயிர்க் கடன் பெற்றவர்களுக்கு முழுமையாக கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டு தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

பயிர்க் கடன் 10 ஆயிரம் ரூபாய் அதிகம் பெற்றதால், சோமசுந்தரம் வாங்கிய பயிர்க் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படவில்லை. இதையடுத்து, பயிர்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி சென்னையில் தமிழ்நாடு விவசாய சங்கங்கள் கூட்டு இயக்கம் சார்பில் கடந்த 4 ஆம் தேதி வரை போராட்டம் நடைபெற்றது. இந்த போராட்டத்தில் சோமசுந்தரம் கலந்து கொண்டு விட்டு ஊர் திரும்பியுள்ளார்.

இந்நிலையில், கையில் வங்கி பாஸ் புத்தகத்தை வைத்துக் கொண்டு மனவேதனையுடன் இருந்த சோமசுந்தரம் திடீரென மரணம் அடைந்தார். பயிர்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர் மன வேதனையில் உயிரிழந்த சம்பவம், விவசாயிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், குடும்பத்தினரிடையே சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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எனவே, தமிழக அரசின் பாரபட்ச வரம்பு நிர்ணயத்தால் ஒரு விவசாயியின் உயிர் பிரிந்து விட்டது என்பதை அரசு உடனடியாக எண்ணிப் பார்த்து, சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு முழு கடன் தள்ளுபடியும், மற்ற விவசாயிகளுக்கு 50 விழுக்காடு தள்ளுபடியும் அறிவிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும், உயிரிழந்த விவசாயி சோமசுந்தரத்தின் குடும்பத்திற்கு அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

CROP LOAN WAIVER
NAGAI FARMER
COOPERATIVE CROP LOAN
விவசாயி மரணம்
CROP LOAN FARMER DEAD

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