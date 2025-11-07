யூடியூபரின் அநாகரிக கேள்வி: நடிகை கௌரி கிஷனுக்கு ஆதரவாக களம் இறங்கிய நடிகர் சங்கம்!

ETV Bharat / state

எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய பத்திரிகை துறையில் இது போன்ற களைகள் முளைத்திருப்பது வருத்தமளிப்பதாக நடிகை கவுரி கிஷன் தெரிவித்துள்ளார்.

Published : November 7, 2025 at 7:17 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 7:25 PM IST

சென்னை: நடிகை கௌரி கிஷனிடம் அநாகரிக கேள்வி எழுப்பிய யூடியூபர்களுக்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

அபின் ஹரிஹரன் இயக்கத்தில் அறிமுக நடிகர் ஆதித்யா மாதவன் மற்றும் 96 பட நடிகை கௌரி கிஷன் நடிப்பில் அதர்ஸ் திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இந்த படத்தின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நேற்று சென்னையில் நடந்தது. இந்நிகழ்வில் திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் ஆதித்யா மாதவன், கதாநாயகி கௌரி கிஷன், இயக்குனர் அபின் ஹரிஹரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

முன்னதாக படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவின்போது, ''படத்தின் பாடலில் நடிகையை தூக்கினீர்களே நடிகையின் எடை என்ன?'' என கதாநாயகனிடம் யூடியூபர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினர்.

இது குறித்து தனியார் தொலைக்காட்சி நேர்காணலில் பேசிய கௌரி கிஷன் ''இது போன்ற ஸ்டுப்பிட்டான கேள்விகள் எழுப்பப்படுகிறது. இத்தனைக்கும் அவர்கள் வயதான அனுபவம் வாய்ந்த யூடியூபராக இருந்து கொண்டு இதுபோன்ற கேள்விகள் முறையானது அல்ல'' என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் நேற்று நடிகை கௌரி கிஷனை டார்கெட் செய்யும் வகையில் யூடியூபர்கள் 2 பேர் அடுக்கடுக்காக கேள்விகளை எழுப்பினர். திரைப்படம் குறித்து கதாநாயகியிடம் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்காமல் வேறு எந்த மாதிரி கேட்க வேண்டும் நீங்கள் யூடியூபர்கள் தொடர்பாக தொலைக்காட்சியில் பேசியதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்'' என உரத்த குரலில் பேசினர்.

இதற்கு பதில் அளித்த நடிகை கௌரி கிஷன், "உடல் எடை தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்வி என்னை உருவக் கேலியை செய்ததற்கு சமம். இதுமாதிரியான கேள்விகளை என்னிடம் எழுப்பி, என்னை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்காதீர்கள்" என்று தெரிவித்தார். இதனால் செய்தியாளர் சந்திப்பு முடியும் வரை நடிகை கௌரி கிஷன் இறுக்கமான முகத்துடனே இருந்தார்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ் திரை உலகில் மூத்த பிரபலங்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து பாடகி சின்மயி தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், ''இந்த யூடியூபர்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளை பாருங்கள்'' என பதிவிட்டிருந்தார்.

நடிகை ரோகினி சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டு உள்ள பதிவில், ''இது வேடிக்கையானதோ அல்லது படத்திற்கு பொருத்தமான கேள்வியோ இல்லை. ஆனால் யூடியூபர் ஜர்னலிஸ்ட் என அழைக்கப்படுபவர்கள் கௌரியை எழுந்து நின்று கேள்வி கேட்கிறேன் என்ற பெயரில் ஆக்ரோஷத்துடன் பேசி இருப்பது வீடியோக்களில் தெரிகிறது. இந்த சமயத்தில் நான் கெளரியின் பக்கம் நிற்கின்றேன். துணிச்சலாக யூடியூபர்களை எதிர்கொண்டமைக்கு என்னுடைய நன்றி" என்று கூறியுள்ளார்.

நடிகை குஷ்பூ வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில், ''பத்திரிகை துறை தனது தரத்தை இழந்துவிட்டது. பத்திரிகையாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் பத்திரிகை துறையை சாக்கடைக்கு எடுத்துச்செல்கிறார்கள். ஒரு பெண்ணின் எடை எவ்வளவு என்று கேட்பது பத்திரிக்கையாளர்களின் வேலை இல்லை. அதைப் பற்றி படத்தின் ஹீரோவிடம் கேட்பது? என்ன ஒரு அவமானம். இந்த விவகாரத்தில் தனது நிலைப்பாட்டில் உறுதியுடன் நின்று அதற்கு பதிலடி கொடுத்த இளம் நடிகைக்கு பாராட்டுகள்.

தவறாக கேள்வி கேட்ட அதே ஆண்கள், தங்கள் குடும்பங்களில் உள்ள பெண்களை பற்றி அதே கேள்வியை கேட்டால் சரியா? மரியாதை ஒருபோதும் ஒரு வழி போக்குவரத்து அல்ல. மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்தால் மரியாதை கொடுக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்'' என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் சமூக வலைதளங்களில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பலரும் தங்களது கண்டன அறிக்கைகளை பதிவு செய்து வரும் நிலையில், நடிகை கௌரி கிஷனுக்கு ஆதரவாக தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில், ''வணக்கம். திரைத்துறையும், பத்திரிகை துறையும் பிரிக்கவே முடியாத சகோதரர்கள். நல்ல திரைப்படங்களையும், திறமையான கலைஞர்களையும் உச்சி முகர்ந்து கடைக்கோடி மக்களிடமும் கொண்டு சேர்க்கும் நீங்கள், நாங்கள் தவறு செய்கின்ற போதும் சரியான விமர்சனங்களை நாகரிகமாக வெளிப்படுத்தி சரி செய்தும் வருகிறீர்கள். நேற்று நிகழ்ந்த நிகழ்வு மிகவும் விரும்பத்தகாதது.

தமிழ் திரையுலகம் எப்போதுமே பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரும் துறையாகவே விளங்கி வருகிறது. 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ் திரையுலகில் பெண்கள் நடிகைகளாக மட்டும் அல்லாமல் இயக்குனராகவும், தயாரிப்பாளராகவும், ஒளிப்பதிவாளராகவும் பிரகாசித்துள்ளனர். ஆனாலும் திரைத்துறையில் ஒரு பெண் நுழைந்து சாதிப்பது என்பது இன்னமும் பெரும் சவாலான ஒன்று தான்.

அப்படி பெரும் சவாலை ஏற்று ஏதாவது ஒன்றை சாதித்து விட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் பெண்கள் திரைத்துறைக்கு அடி எடுத்து வைக்கின்றனர். அப்படி திரைத்துறைக்கு வரும் பெண்களை அவர்களுக்கான பாதுகாப்பையும், அவர்கள் தன்மானத்தையும், சுய கௌரவத்தை பாதுகாப்பது நம் எல்லோரது கடமையும் கூட.

ஆனால் பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளில் ஒரு சில வக்கிரமான நபர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் போர்வையில் நடிகைகளை பார்த்து ஏளனமாக கேள்வி கேட்பதும், அவமானப்படுத்துவதும் கவலை அளிக்கிறது. நேற்று எங்களது சகோதரி ஒருவருக்கு நிகழ்ந்த நிகழ்வு அதே நபரால் சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்னொரு சகோதரிக்கும் நிகழ்ந்தது.

இன்றைய சூழலில் செல்போன் இருந்தால் ஒரு youtube சேனலை ஆரம்பித்து பத்திரிகையாளர் ஆகிவிடலாம். திரைத்துறையினர் பற்றி அவதூறு ஆபாசமாக பரப்பி, பார்வையாளர்களை பெற்று விடலாம் என்ற மோசமான நிலை நிலவுகிறது. இந்த சூழலில் எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய பத்திரிகை துறையில், இது போன்ற களைகள் முளைத்திருப்பது நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி பேசி சரியான முடிவு எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நேற்று எங்களது சகோதரிக்கு நடந்த சம்பவத்தை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். இனி எதிர்காலங்களில் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்காதவாறு கலந்து ஆலோசிக்க தேவையான முன்னெடுப்புகளை தொடங்குவோம்'' என்று நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

