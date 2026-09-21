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சட்டமன்ற உறுப்பினர் வளாகத்தில் செயல்பட்டு வந்த நாச்சியார் மெஸ் மூடல்; உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிரடி

கருப்பு படிந்தும், கடும் துர்நாற்றம் வீசிய நிலையில் இருந்த குளிர்சாதன பெட்டியில் பழைய உணவு பொருட்கள் வைக்கப்பட்டு, அதை பயன்படுத்தி வந்ததையும் அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர்.

நாச்சியார் மெஸ் உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள்
நாச்சியார் மெஸ் உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 8:10 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கும் விடுதி வளாகத்தில் செயல்பட்டு வந்த நாச்சியார் மெஸ்க்கு தற்காலிகமாக சீல் வைத்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

சென்னை ஓமந்தூரார் வளாகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்குவதற்கான விடுதி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த விடுதிக்குள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பயன்பெறும் விதமாக நாச்சியார் மெஸ் எனும் உணவகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மெஸ் சுத்தமாக இல்லை, தரமற்ற உணவுகள் அங்கு பரிமாறப்படுவதாக தொடர் புகார்கள் உணவுப் பாதுகாப்புத்துறைக்கு வந்துள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, உணவு பாதுகாப்புத்துறையின் சென்னை மாவட்ட நியமன அலுவலர் தமிழ்செல்வன் தலைமையிலான குழு நேற்று (செப்டம்பர் 21) நாச்சியார் மெஸ்ஸில் ஆய்வு செய்தது. அப்போது, சமையலறை மற்றும் உணவுப் பொருள் சேமித்தும் வைக்கும் பகுதி மிகவும் சுகாதாரமின்றி காட்சியளித்துள்ளது.

சுகாதாரமற்ற நிலையில் இருந்த மெஸ்
சுகாதாரமற்ற நிலையில் இருந்த மெஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முக்கியமாக, சமையல் பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த அறையில் பணியாளர்களின் அழுக்குத் துணிகள் மற்றும் பூச்சுக்கொல்லி மருந்துகள் போன்றவை இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டன. இதுதவிர, சமையலுக்கு அழுகிய தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் முறையான தயாரிப்பு விபரங்கள் இல்லாத உணவுப் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதும் கண்டறியப்பட்டது.

மேலும், கலப்பட டீ தூள், பலமுறை பயன்படுத்தப்பட்ட எண்ணெய், காலாவதி தேதி விபரம் இல்லாத போலி பன்னீர் மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பைகள் இருப்பதும் தெரிய வந்தது. குறிப்பாக, பழைய வேலை செய்யாத கருப்பு படிந்தும், கடும் துர்நாற்றம் வீசிய நிலையில் இருந்த குளிர்சாதன பெட்டியில் பழைய உணவு பொருட்கள் வைக்கப்பட்டு, அதை பயன்படுத்தி வந்ததையும் அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர்.

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பின்னர், அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்த சென்னை மண்டல உணவு பாதுகாப்புத்துறை நியமன அலுவலர் தமிழ்செல்வன் தலைமையிலான அதிகாரிகள், உணவு பாதுகாப்பு சட்ட விதிகளின் கீழ் சுகாதாரமற்ற முறையில் செயல்பட்டு வந்த நாச்சியார் மெஸ்க்கு ரூ. 15 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனர்.

தொடர்ந்து, உணவகத்துக்கு தற்காலிகமாக சீல் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்தனர். அத்துடன், சுகாதரமற்ற முறையில் உணவகத்தை செயல்படுத்தியது குறித்து உணவக நிர்வாகத்திடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டிஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

நாச்சியார் மெஸ் மூடல்
CHENNAI FOOD SAFETY DEPARTMENT
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