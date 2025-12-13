ETV Bharat / state

மகளிர் உரிமைத் தொகை: தாய்மார்களை கையேந்த வைத்த அரசைக் கண்டு வெட்கப்படுகிறேன் - சீமான்

மகளிர் உரிமைத் தொகையை இப்போது எதற்காக கொடுக்க வேண்டும் என சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருச்சிராப்பள்ளி: மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பெறக் கூடிய நிலையில் பெண்களை வைத்துள்ள இந்த அரசை நினைத்து வெட்கப்படுவதாகவும், வேதனைப்படுவதாகவும் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

திருச்சியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாணவர் பாசறை கலந்தாய்வு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அதில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்து கொண்டார். முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சீமான், “தமிழ்நாட்டை இரண்டு கட்சிகளும் மாறி மாறி ஆண்டு வருகிறார்கள். தேர்தல் அரசியலை தான் அனைவரும் செய்து வருகிறார்கள். மக்கள் அரசியலை யாரும் செய்யவில்லை” என்று குற்றம்சாட்டினார்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை நிச்சயம் உயர்த்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் பேசியது குறித்து கேட்ட போது, “மாதம் ஆயிரம் பெறக் கூடிய நிலையில் பெண்களை வைத்துள்ளார்கள். மகளிர் உரிமைத் தொகையை இப்போது எதற்காக கொடுக்க வேண்டும்? ஏமாறுவார்கள் இருக்கும் வரை ஏமாற்றுபவர்கள் இருப்பார்கள்.

கேடு கெட்ட கேவலமான ஆட்சியை நடத்திக் கொண்டு, இது சாதனை என்று இந்த அரசு சொல்கிறது. என்னுடைய தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளை இந்த நிலைக்கு தள்ளி விட்டார்களே என்று இந்த அரசை நினைத்து நான் வெட்கப்படுகிறேன். வேதனைப்படுகிறேன்” என்று தெரிவித்தார்.

திருச்சி நிகழ்வுக்கு நாதக ஒருங்கிணைப்பாளார் சீமான் வருகை தந்தார்.
திருச்சியில் நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளார் சீமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல்

அமைச்சர் கே.என்.நேரு துறையில் மட்டுமல்ல எல்லா துறைகளிலும் ஊழல் நடக்கிறது என்று கூறிய சீமான், “அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தினாலும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை” என்று கூறினார்.

திருப்பரங்குன்றத்தில் திடீரென முருகன் மீது ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் பா.ஜ.க-வுக்கு அக்கறை வந்து விட்டது என்ற அவர், “தேர்தலுக்காகவே அதை செய்கிறார்கள். திருப்பரங்குன்றம் தர்ஹா அருகே தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என கூறுபவர்கள், மக்களின் கோரிக்கைகளுக்காக எந்த போராட்டமும் செய்யாதவர்கள்.

முருகனை வைத்து அரசியல்

அயோத்தியில் ராமரை வைத்து அரசியல் செய்தார்கள். தற்போது இங்கு முருகனை வைத்து அரசியல் செய்கிறார்கள். பிரச்சினையை ஏற்படுத்தி, அதன் மூலம் அரசியல் அறுவடை செய்ய பார்க்கிறார்கள். வழிபடும் தெய்வம் வழிப்பட தான் இருக்க வேண்டும். அரசியலுக்காக இருக்க கூடாது. இந்த விவகாரத்தில் நீதிபதியின் உத்தரவை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. அவர் இரு தரப்பையும் அழைத்து பேசி தீர்க்கவே உத்தரவிட்டிருக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு காவல் துறையால் தான் இந்த பிரச்சனை பூதாகரமானது” என்று சீமான் தெரிவித்தார்.

நிருபர்களிடம் பேசும் சீமான் (ETV Tamil Nadu)

மேலும், சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் சார்பில் நடைபெற்ற பாரதி பிறந்த நாள் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினார்கள். அதற்கு பதில் அளித்த சீமான், ”பாரதியை நான் எங்கும் பேசுவேன். நாளை திமுகாவோ அல்லது திராவிட இயக்கமோ பாரதி குறித்து கூட்டம் நடத்தினால் அதிலும் பேசுவேன். நான் எங்கு நிற்கிறேன் என பார்க்காதீர்கள். என்ன பேசுகிறேன் என பாருங்கள்” என்று பதில் அளித்தார்.

மேலும், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் பா.ஜ.கவிற்கு சதித்திட்டம் தீட்டி கொடுப்பதே திமுக தான் என்று சாடிய அவர், இந்த பிரச்சினை மூலம் சிறுபான்மை வாக்குகளை பெறவே இதை செய்கிறது என்று பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டினார்.

