'நெருக்கடி தரும் அளவிற்கு ஜனநாயகன் படத்தில் ஒன்றும் இல்லை' - சீமான்
நாட்டில் பல கோடி மக்கள் பசியாக இருக்கின்றார்கள், அவர்கள் வீட்டில் விளக்கேற்ற பாஜக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சீமான் கூறியுள்ளார்.
Published : January 6, 2026 at 10:06 PM IST
கோயம்புத்தூர்: நெருக்கடி தரும் அளவிற்கு ஜனநாயகன் படத்தில் ஒன்றும் இல்லை என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஈரோடு செல்வதற்காக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் கோயம்புத்தூர் வந்தார். விமான நிலையத்தில் சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும்போது, ''திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விவகாரத்தில் இன்று வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை அடுத்து அனைவரது இல்லங்களிலும் விளக்கேற்ற வேண்டும் என்று பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு உள்ளதாக கூறுகிறீர்கள்.
நாட்டில் பல கோடி மக்கள் பசியாக இருக்கின்றார்கள். முதலில், அவர்களது வீடுகளில் விளக்கு ஏற்றுங்கள். பிறகு, வீடு வீடாக விளக்கேற்றலாம். வீடுகள் எல்லாம் இருட்டிலா உள்ளது?" என்றார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு தற்போது வரை தணிக்கை சான்றிதழ் தரப்படாதது குறித்த கேள்விக்கு, "ஏதாவது ஒரு சான்றிதழை கொடுத்துவிடலாம். அதன் தெலுங்கு பதிப்பை நான் பார்த்தேன். நெருக்கடி தரும் அளவிற்கு அதில் ஒன்றும் இல்லை. எனவே, தணிக்கை சான்றிதழ் தருவதற்கு இவ்வளவு இழுத்தடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை" என்றார்.
தமிழ் என்பது சீமானுக்கு அரசியல் பிழைப்பு என்று சுப. வீரபாண்டியனின் குற்றச்சாட்டு தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "உயிரோடு இருப்பவர்களின் கருத்துகளுக்கு மட்டும் பதில் அளிக்க முடியும்'' என்றார். உடனே, சுப. வீரபாண்டியன் உயிரோடு இல்லையா? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், "அவர் போய் பல நாள் ஆகிவிட்டது'' என சீமான் தெரிவித்தார்.