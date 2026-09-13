இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக, திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : September 13, 2026 at 3:59 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளன. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான அடுத்த சில தினங்களிலேயே திமுக தனது வேட்பாளர்களை அறிவித்தது.
அதன்படி மதுராந்தகத்தில் வழக்கறிஞர் பரந்தாமனும், தாராபுரத்தில் வழக்கறிஞர் சுகன்யாவும் போட்டியிடுகின்றனர். தவெக சார்பில் மதுராந்தம் தொகுதியில் மரகதம் குமரவேலும், தாராபுரத்தில் சத்யபாமாவும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதிமுக சார்பில், மதுராந்தகம் தொகுதியில் கணிதா சம்பத்தும், தாராபுரம் தொகுதியில் பானுமதியும் வேட்பாளர்களாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
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இதனிடையே தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள சிபிஎம், சிபிஐ கட்சிகளும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளன. அதன்படி மதுராந்தகம் தொகுதியில் சிபிஎம்-யும், தாராபுரத்தில் சிபிஐ-யும் போட்டியிடுகின்றன. நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் இரண்டு கட்சிகளின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் அறவிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் வேட்பாளர்கள் தற்போது அறவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதன்படி, தாராபுரம் தொகுதியில் கார்த்திகாவும், மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஜானகி ராமனும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோன்று புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்கு கார்த்திக் குமாரி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.