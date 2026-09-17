இடைத் தேர்தலில் இடதுசாரிகளுக்காக நாதகவினர் வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறுவார்களா? அமைச்சர் வன்னி அரசு கேள்வி
"இரண்டு பக்கமும் பேரம் பேசியவர் தான் பிரேமலதா விஜயகாந்த். ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக திமுகவிடம் வந்தவர்கள் தான் தேமுதிக" என அமைச்சர் வன்னி அரசு விமர்சித்துள்ளார்.
Published : September 17, 2026 at 5:33 PM IST
சென்னை: பொய்களை பேசுவது தான் சீமானின் வேலை என்று உலகத்திற்கே தெரியும். சீமான் உண்மையாகவே இடதுசாரிகளுக்கு ஆதரவு கொடுப்பதாக இருந்தால் நாதகவினர் வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறுவார்களா என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு கேள்வி எழுப்பினார்.
பெரியாரின் 148-வது பிறந்த நாளான இன்று (செப்.17) சமூகநீதி நாளாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள பெரியாரின் திருவுருவச் சிலைக்கு தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் மற்றும் அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, வெங்கடரமணன், ராஜ்மோகன், வன்னி அரசு, மரியவில்சன், குமார் மற்றும் செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை இயக்குநர் அருண் தம்புராஜ், அரசு அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் மலர்தூவி மரியாதைச் செலுத்தினர்.
விசிகவின் கோரிக்கையை ஏற்று சமூகநீதி நாள் அறிவிப்பு
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, "பெரியாரின் பிறந்தநாள் சமூகநீதி நாளாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி., கடந்த திமுக அரசிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தார். அந்த கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு பெரியாரின் பிறந்த நாள் 'சமூகநீதி' நாளாக அறிவிக்கப்பட்டது.
சனாதன எதிர்ப்பில் தீவிரமாக இருந்தவர் பெரியார். ஆணாதிக்க ஒழிப்பு, சாதி ஒழிப்பு போன்றவற்றில் சமரசமில்லாமல் களமாடியவர் பெரியார்.
அதே போன்று தமிழ்நாட்டின் அடையாளங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பிரகடனப்படுத்தியவர் பெரியார். அவரது பிறந்த நாளில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பாதுகாப்பது, சனாதனத்தை அழித்து ஒழிப்பது என்ற நிலைப்பாட்டில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உறுதியாக உள்ளது" என தெரிவித்தார்.
பொய்களைப் பேசுவது தான் சீமானின் வேலை
தொடர்ந்து சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெரியார் திடலில் உள்ள நினைவிடத்தில் அமைச்சர் வன்னி அரசு, மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "சீமான் பல பொய்களை சொல்லி இருக்கிறார். அதில் இதுவும் ஒரு பொய். அண்டப் புளுகு, ஆகாச புளுகு என்பார்கள். அதே மாதிரி புளுகுவது தான் சீமானின் வேலை என்று உலகத்திற்கே தெரியும். சீமான் உண்மையாகவே இடதுசாரிகளுக்கு ஆதரவுக் கொடுப்பதாக இருந்தால் அவர் வேட்பாளர்களை திரும்பப் பெற வேண்டும்.
மாணவன் தமிழ்ச்செல்வனின் வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்ற கோரிக்கை
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் நாதக வேட்பாளர்கள் தங்களது மனுக்களை திரும்பப் பெற்றால் , அவர் சொன்ன செய்தி உண்மை என்று ஏற்றுக் கொள்கிறோம்.
ஜனநாயகம் முறையில் போராடுபவர்கள் மீது நிகழ்த்தப்படும் காவல் துறையினரின் தாக்குதலை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ளாது. அந்த வகையில் மதுரையில் மாணவன் தமிழ்ச்செல்வனின் மரணத்தில் உண்மை என்ன என்பதை கண்டறியும் வகையில் இந்த விவகாரத்தில் சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்பது தான் எங்களது கோரிக்கை" என்றார்.
பேரம் பேசியவர் தான் பிரேமலதா விஜயகாந்த்
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கியதால் தான் திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறியது என்ற தேமுதிகவின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்தின் கருத்துக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "தேமுதிக, பாஜகவுடன் கடந்த காலங்களில் செயல்பட்டவர்கள். அந்தக் கூட்டணியா, இந்த கூட்டணியா என கடைசி வரை இரண்டு பக்கமும் பேரம் பேசியவர் தான் பிரேமலதா விஜயகாந்த். ஒரே ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக திமுகவிடம் வந்தவர்கள் தான் தேமுதிக. நாங்கள் தேமுதிகவின் மீது எந்தவித குற்றச்சாட்டும் முன்வைக்கவில்லை தொகுதி பங்கீட்டில் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட கசப்பை தான் வெளிப்படுத்தினோம்.
இதனை உள்வாங்கிக் கொள்ளாமல் பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவ்வாறு கருத்து தெரிவித்திருப்பது அவர்களது அறியாமையை காட்டுகிறது. விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சியினர் பதவிக்காக செல்பவர்கள் இல்லை என்று நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.