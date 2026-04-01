யார் கொடுத்தாலும் வாங்கி கொள்ளுங்கள்; சிந்தித்து வாக்களியுங்கள்- சீமான்
நாம் தமிழர் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ்நாடு அரசு திவாலாகிவிட்டது எனக்கூறி சட்டமன்றத்தில் மஞ்சள் துண்டு போட்டு அமர்ந்துவிடுவேன் என்று சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 1, 2026 at 1:15 PM IST
கோயம்புத்தூர்: "யார் கொடுத்தாலும் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் நேர்மையான வாக்காளராக சிந்தித்து உங்கள் வாக்குகளை செலுத்துங்கள்" என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சூலூரில் உள்ள அண்ணா சீரணி கலையரங்கில் நேற்று (மார்ச் 31) நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் நாதக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அறிமுகம் செய்து வைத்தார். அதை தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.
அதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீமான், "கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் எனது தம்பி பேரறிவாளன் தாய்ப்பாலைப் போல தூய்மையானவன். எனது பிள்ளைகள் எவரும் லஞ்சம் வாங்காதவர்கள், ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இல்லாதவர்கள். என் மீது 260-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் இருக்கலாம். ஆனால் அவை அனைத்தும் மக்களுக்காக போராடியதால் வந்தவை. கொள்ளை அடித்ததற்காகவோ, கொலை செய்ததற்காகவோ போடப்பட்ட வழக்குகள் அல்ல.
முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் செய்த ஊழலால் இன்று தமிழ்நாடு பெரும் கடன் சுமையில் உள்ளது. நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் அரசு திவாலாகிவிட்டது என சட்டமன்றத்தில் மஞ்சள் துண்டு போட்டு அமர்ந்து விடுவேன். இந்த கடனுக்கு நான் பொறுப்பல்ல. முந்தைய ஆட்சியாளர்களிடம் சென்று வசூலித்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறிவிடுவேன். மேலும், முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் பல லட்சம் கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை குவித்து வைத்துள்ளனர். காவல்துறை மூலம் அந்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்து கடனை அடைக்க முடியும்.
இலவச திட்டங்களால் மக்களை ஏமாற்றி நாட்டை கடன்கார நாடாக்கிவிட்டனர். வேளாண்மை சார்ந்த தற்சார்பு பொருளாதாரமே இதற்கு நிரந்தர தீர்வாகும். உணவு பொருட்களை உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் அளவுக்கு திட்டங்கள் என்னிடம் உள்ளன. வேளாண்மையை அடிப்படையாக கொண்ட பசுமைப் பொருளாதாரத்தின் மூலம் மாநிலத்தின் நிதிநிலைமையை சீரமைக்க முடியும்.
யார் கொடுத்தாலும் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் நேர்மையாக சிந்தித்து உங்கள் வாக்குகளை செலுத்துங்கள். என் மக்கள் எப்போதும் நல்லதையே தேடுவார்கள், சரியானதையே செய்வார்கள்" என தெரிவித்தார்.
இதனிடையே, கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் சீமான் இன்று தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்துப் போட்டியிடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.