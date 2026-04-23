நீலாங்கரையில் வாக்களித்தார் சீமான்

வெளிநாட்டில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்து வாக்களிக்க முடியாதவர்களுக்கு தபால் வாக்கு வசதியை தேர்தல் ஆணையம் வருங்காலத்தில் ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 7:38 AM IST

சென்னை: நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வாக்களித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு, ஒரே கட்டமாக 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. வாக்காளர்கள் காலை முதலே நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தங்களது ஜனநாயகக் கடமையாற்றி வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் உள்ள 75,064 வாக்குச்சாவடிகளில் 5,949 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை ஆகும்.

வாக்குச்சாவடிக்கு வரும் வாக்காளர்களின் செல்போன்களை பாதுகாப்ப வைத்துச் செல்லும் வகையில் சிறப்பு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்துக்கு இன்று நடைபெற்று வரும் 17- வது பொதுத்தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்குமுனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், திரைப் பிரபலங்கள் மக்களோடு மக்களாக வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளரும், காரைக்குடி வேட்பாளருமான சீமான் தனது வாக்கினைப் பதிவுச் செய்தார். அத்துடன், அவருடைய மனைவியும் வாக்களித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சீமான், "வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள், தேர்தலுக்காக தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து வாக்களிப்பதை வரவேற்கிறேன். வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து வாக்களிக்க முடியாதவர்களுக்கு தபால் வாக்கு வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும். வாக்கு செலுத்தாமல் இருப்பதும் ஒருவித தேச துரோக குற்றம்தான். அதை என் மக்களும், சொந்தங்களும் செய்யக் கூடாது. கற்றவர்கள் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும். ஒவ்வொரு வாக்கிலும் மாற்றம் வரும். நாம் எல்லோரும் வாக்கு செலுத்த வேண்டும். அது நமது கடமை, பொறுப்பு ஆகும். தவறாமல் வாக்களிக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தத் தேர்தலில் 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர். 442 பெண்கள் உள்பட 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணியில் 295 துணை ராணுவப் படை கம்பெனிகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.அதேபோல், 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழ்நாடு போலீசாரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இன்று பதிவாகும் வாக்குகள் வரும் மே 04- ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

