விஜய் இப்போதுதான் நெருக்கடியை சந்திக்கிறார்; நான் 15 ஆண்டுகளாக எதிர்கொண்டு வருகிறேன்: சீமான்

மக்களுக்கு நல்ல ஆட்சி கொடுத்தவர்கள், கொடுக்க நினைப்பவர்கள் இலசவங்களை தர மாட்டார்கள் என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் பரப்புரையை அடுத்து செய்தியாளர்கள் சந்தித்த சீமான்
Published : March 28, 2026 at 10:06 PM IST

சென்னை: விஜய் இப்போதுதான் நெருக்கடியை சந்திக்கிறார்; ஆனால் நான் 15 ஆண்டுகளாக நெருக்கடியை எதிர்கொண்டு வருவதாக நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் தேர்தல் திருவிழா களைகட்டத் தொடங்கியிருக்கின்றது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்தல், தேர்தல் வாக்குறுதி உள்ளிட்ட பணிகளில் மும்முரமாக களமிறங்கியுள்ளன. அந்தவகையில், காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வெற்றிச் செல்வியை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சீமான் விஜய் பரப்புரைக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்தார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர் "தேர்தல் ஆணையம் யாருக்கும் அனுமதியை மறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாருக்கும் சமமாக அனுமதி வழங்க வேண்டும். தம்பி விஜய் இப்போதுதான் நெருக்கடியை அனுபவிக்கிறார். ஆனால் நான் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இதுபோன்ற நெருக்கடிகளை அனுபவித்து வருகிறேன்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "தமிழக மக்களுக்கு கொடுப்பது இலவச திட்டமல்ல, அது கொடிய நஷ்டம். மக்களுக்கு நல்ல ஆட்சி கொடுத்தவர்கள், கொடுக்க நினைப்பவர்கள் இலசவங்களை தர மாட்டார்கள். இலவசங்களை ஒழிக்க வேண்டும்" என்றார்.

நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
முன்னதாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் வீட்டு உபயோக எரிவாயு தட்டுப்பாடு பற்றி கருத்து தெரிவித்த அவர், "மிக அத்தியாவசியங்களுக்கு பிற நாடுகளைச் சார்ந்திருப்பது சரி, எல்லாத்துக்கும் பிற நாடுகளைச் சார்ந்திருப்பதாலே இந்த நிலை" என்றார்.

மேலும், ஆடு மற்றும் மாடு சாணங்களில் எரிவாயுவை தயாரிக்க முடியும், அதை ஏன் நாம் செய்யவில்லை என்கிற கேள்வியையும் அவர் முன்வைத்தார்.

