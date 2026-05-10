அமைச்சராக பதவியேற்ற என். ஆனந்த் யார் தெரியுமா? ஏற்கனவே எம்எல்ஏவாக இருந்தவர்

அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் ரியல் எஸ்டேட், அச்சுக்கூடம், விறகுக்கடை ஆகிய தொழில்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

Published : May 10, 2026 at 11:31 AM IST

சென்னை: முதலமைச்சராக ச. ஜோசப் விஜய் இன்று (மே 10) பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவரைத் தொடர்ந்து, என். ஆனந்த் உள்ளிட்ட 8 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த விஜய்யின் தவெக, காங்கிரஸ், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் இருந்து ஆதரவு பெற்ற 120 எம்எல்ஏக்களுடன் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்றது. இதையடுத்து, இன்று தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

அவரை தொடர்ந்து, 8 எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அவர்களில் தி.நகர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற என். ஆனந்தும் ஒருவர்.

யார் இந்த என். ஆனந்த்?

நடிகராக இருந்த விஜய், அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியதற்கு பின்னால் இருக்கும் முக்கிய நபர்களில் ஒருவராக என். ஆனந்த் உள்ளார். இவர் 'புஸ்ஸி ஆனந்த்' எனவும் பரவலாக அறியப்படுகிறார். 8-ஆம் வகுப்பு வரை படித்துள்ள இவர், அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு ரியல் எஸ்டேட், அச்சுக்கூடம், விறகுக்கடை ஆகிய தொழில்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த இவர், 2006 ஆம் ஆண்டு நடந்த புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலில் 'புதுச்சேரி முன்னேற்ற காங்கிரஸ் கட்சி' சார்பில் 'புஸ்ஸி' தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அதன் பின்னரே அவரின் பெயருடன் 'புஸ்ஸி' ஒட்டிக் கொண்டது.

இதையடுத்து, தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பின்னர், 2011 தேர்தலில் அவர் உப்பளம் தொகுதியில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். அதேபோல, 2016 தேர்தலில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் (AINRC) வேட்பாளராகப் போட்டியிட்டார். இந்த தேர்தலிலும் அவர் தோல்வியை தழுவினார்.

முன்னதாக, புதுச்சேரி முன்னாள் அமைச்சர் சி.எம். அஷ்ரபின் உதவியாளராக தனது அரசியல் பயணத்தை ஆனந்த் தொடங்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவர் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளராக பதவி வகிக்கிறார். புதுச்சேரி அரசியலில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்த இவர், அகில இந்திய விஜய் ரசிகர் மன்றத்தின் பொறுப்பாளராகவும் இருந்து வந்தார்.

விஜய் தவெக கட்சியை ஆரம்பித்த பிறகு, என். ஆனந்துக்கு இந்த முக்கிய பொறுப்பு (பொதுச்செயலாளர்) வழங்கப்பட்டது. தற்போது விஜய்யின் அமைச்சரவையிலும் அவர் இடம்பெற்றுள்ளார். அவருக்கு என்ன இலாகா ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றிய விவரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

