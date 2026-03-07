ETV Bharat / state

ஓசூர் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழிற்சாலையில் திருட்டு.. காவலாளிகளை கட்டிப்போட்டு அட்டூழியம்

டாடா எலக்ட்ரானிக் தொழிற்சாலையில் புகுந்து திருட்டில் ஈடுபட்ட மர்ம கும்பலுக்கு போலீசார் வலைவீசி வருகின்றனர்.

ஓசூர் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழிற்சாலை
ஓசூர் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழிற்சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 7, 2026 at 10:29 AM IST

கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர் டாடா எலக்ட்ரானிக் தொழிற்சாலையில் காவலாளிகளை கட்டிப்போட்டு, தூப்பாக்கி மற்றும் காப்பர் வயர்களை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த உத்தனப்பள்ளி காவல் நிலையத்திற்குட்பட்ட நாகமங்கலம் பகுதியில் டாடா குழுமத்திற்கு சொந்தமான எலக்ட்ரானிக் தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஆண், பெண் என சுமார் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை பார்த்து வருகின்றனர்.

மேலும், டாடா தொழிற்சாலையில் புதியதாக ஏசி பொருத்துவது அல்லது ஏசி சர்வீஸ் செய்வது போன்ற ஏசி சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளையும் கையாளுவதற்காக, தொழிற்சாலையின் உள்ளேயே தனியாக கட்டடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ஏசி சம்பந்தமான பொருட்கள் வைக்கப்பட்டு, அதனை பாதுகாக்க 2 துப்பாக்கி ஏந்திய காவலாளிகள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

அந்த வகையில், நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 5) இரவு வழக்கம்போல பிகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த சுல்பீர் அகமது மற்றும் கெலமங்கலம் அருகே உள்ள உள்ளுக்குறுக்கை கிராமத்தை சேர்ந்த சரவணன் ஆகிய இரண்டு பேரும் காவல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இந்த நிலையில், தொழிற்சாலைகளுக்குள் புகுந்த 5-க்கும் மேற்பட்ட அடையாளம் தெரியாத கும்பல், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலாளிகளை தாக்கி, அவர்களை கயிற்றால் கட்டிப் போட்டுள்ளனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்த காப்பர் மற்றும் விலையுயர்ந்த பொருட்கள் மட்டுமின்றி, காவலாளியின் துப்பாக்கியையும் திருடிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், நேற்று (மார்ச் 6) அதிகாலையில் அந்த வழியாக வந்த சிலர், காவலாளிகள் கட்டிப்போட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து, உடனடியாக அவர்களை மீட்டுள்ளனர். அதையடுத்து உத்தனப்பள்ளி காவல் நிலையத்திற்கும் தகவல் கொடுத்தனர்.

அந்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த உத்தனப்பள்ளி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், டாடா தொழிற்சாலைக்குள் புகுந்து திருட்டில் ஈடுபட்ட நபர்களை கண்டு பிடிப்பதற்காக, சிசிடிவி காட்சிகளையும் தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே, டாடா எலக்ட்ரானிக் தொழிற்சாலைக்கு சொந்தமான பெண்கள் விடுதியில் உள்ள கழிவறையில் ரகசிய கேமிரா வைத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய சூழலில், தற்போது அதே தொழிற்சாலையில் காவலாளிகளை தாக்கியதுடன், அவர்களை கயிற்றால் கட்டிப்போட்டு துப்பாக்கியை பறித்து சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.

