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இளைஞரை விரட்டி சென்று படுகொலை செய்த மர்ம கும்பல்; கொலையாளிகளை கைது செய்ய கோரி உறவினர்கள் போராட்டம்

வேலைக்காக மாயக்கண்ணன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நிலையில், அவரை பின்தொடர்ந்து வந்து மர்ம கும்பல் இந்த சதி செயலை செய்திருக்கிறது.

கொலைக்கு நியாயம் கேட்டு சாலை மாறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாயக்கண்ணனின் உறவினர்கள்
கொலைக்கு நியாயம் கேட்டு சாலை மாறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாயக்கண்ணனின் உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 3:35 PM IST

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சிவகங்கை: வேலைக்கு சென்றவரை விரட்டிச் சென்று வெட்டி படுகொலை செய்த கும்பலை உடனடியாக கைது செய்ய கோரி கொலையான இளைஞரின் உறவினர்கள் திடீரென சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் கீழடி அருகே பரபரப்பான சூழல் உருவானது.

சிவகங்கை மாவட்டம், கீழடி அருகே உள்ள இலந்தைகுளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அழகப்பன் என்பவரது மகன் மாயக்கண்ணன் (24). இவர் ஜேசிபி ஆபரேட்டராக பணியாற்றி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 1) பணிக்காக கீழடி பள்ளிச்சந்தை பகுதியில் அவர் தன்னுடைய இரண்டுசக்கர வாகனத்தில் சென்றிருக்கிறார்.

அப்போது, அவரை இருசக்கர வாகனங்களில் பின்தொடர்ந்து வந்ததாக கூறப்படும் எட்டு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல், மாயக்கண்ணனை ஆள்நடமாட்டம் உள்ள இடத்தில் வைத்து வழிமறித்ததாகவும், அவர்களிடமிருந்து தப்பிக்க முயன்ற மாயக்கண்ணனை விரட்டிச் சென்று அவர்கள் அரிவாள் உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களால் சரமாரியாக தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த வெட்டுக்காயமடைந்த மாயக்கண்ணன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

தாக்குதலை தொடர்ந்து அந்த கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றிருக்கிறது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த கீழடி காவல்துறையினர், மாயக்கண்ணனின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

உயிரிழந்த இளைஞர் மாயக்கண்ணன்
உயிரிழந்த இளைஞர் மாயக்கண்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், கொலையில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி மாயக்கண்ணனின் உறவினர்கள் மற்றும் இலந்தைகுளம் கிராம மக்கள் நேற்றிரவு திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

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இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த சிவகங்கை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா மற்றும் துணை கண்காணிப்பாளர் லோகநாதன் தலைமையிலான போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

தொடர்ந்து, இந்த கொலை குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், கொலைக்கான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, முன்விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை நடைபெற்றதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என பல்வேறு கோணங்களில் அவர்கள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

இளைஞர் வெட்டிக்கொலை
SIVAGANGAI MURDER
MURDER
YOUNG MAN HACK TO DEATH
BRUTALLY MURDER

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