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‘செத்து விழும் காகங்கள்’ - காரணத்தை ஆராயும் கால்நடைத்துறை!

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இதுவரை இல்லாத வகையில் நடப்பு செப்டம்பரில் அதிகபட்சம் 105 டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை வெப்பம் பதிவாகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மர்மமான முறையில் காகங்கள் உயிரிழப்பு
மர்மமான முறையில் காகங்கள் உயிரிழப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 10:38 AM IST

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திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டை அருகே உள்ள பர்கிட் மாநகர் பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக காக்கைகள் ஆங்காங்கே உயிரிழந்து கிடப்பதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், சில காக்கைகள் மயக்க நிலையில் காணப்படுவதாகவும், தொடர்ந்து சில காக்கைகள் உயிரிழந்து வருவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் அப்பகுதி பொதுமக்களிடையே அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து வனத்துறையினர் மற்றும் கால்நடைத் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். உயிரிழந்த மற்றும் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட காக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளனர்.

உயிரிழந்த காக்கைகளின் இறப்புக்கான காரணத்தை கண்டறியும் வகையில், அவற்றின் உடல்கள் உடற்கூறு பரிசோதனைக்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளதாக கால்நடைத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போது நிலவி வரும் கடுமையான வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக காக்கைகள் உயிரிழந்துள்ளனவா அல்லது ஏதேனும் நோய் தாக்கம் காரணமா என்பது உடற்கூறாய்வு பரிசோதனை அறிக்கை கிடைத்த பின்னரே உறுதியாக தெரியவரும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

எல் நினோ மற்றும் காலநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கடுமையான வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. இதன் தீவிரம் வரும் காலங்களில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

அந்தவகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் செப்டம்பர் மாதம் அதிகபட்சம் 105 டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை வெயில் பதிவாகி வருகிறது. எனவே, கடந்த சில வாரங்களாக வெப்ப அலை வீசுவதால் பொதுமக்கள் வெளியே செல்லவே அச்சப்படும் சூழல் நிலை வருகிறது பிற்பகல் நேரங்களில் கடும் வெயில் மக்களை சுட்டெரிக்கிறது.

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இது போன்ற சூழலில் வெயிலின் தாக்கத்தால் இந்த காக்கைகள் இறந்திருக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக சிலர் கூறுகின்றனர். எனினும், அதன் இறப்புக்கான அறிவியல் காரணங்களை ஆய்வு செய்த பிறகு உண்மை நிலவரம் தெரியவரும். இதுதொடர்பான பணியில் கால்நடைத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தற்போது, ராமையன்பட்டி அருகே உள்ள மாவட்ட கால்நடை மருத்துவமனைக்கு உயிரிழந்த காக்கைகள் உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்று தமிழ்நாட்டின் வேறு ஏதேனும் பகுதிகளில், காக்கைகள் உயிரிழப்பு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் கால்நடை துறை விசாரித்து வருகிறது.

TAGGED:

காகங்கள் உயிரிழப்பு
பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி
பாளையங்கோட்டை
TIRUNELVELI DISTRICT
CROWS MYSTERIOUS DEATH

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