ஓமன் நாட்டில் தூத்துக்குடி மாலுமி மர்ம மரணம் - உடலை மீட்டுத்தர கோரி ஆட்சியரிடம் மனைவி மனு
குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில்கொண்டு கப்பல் நிறுவனத்திடம் இருந்து உரிய இழப்பீடு பெற்றுத் தர தமிழக அரசு, மத்திய வெளிவிவகாரத்துறை, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவும் மாலுமியின் மனைவி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : June 13, 2026 at 8:39 AM IST
தூத்துக்குடி: ஓமன் நாட்டில் கப்பலில் பணியாற்றி வந்த தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த மாலுமி ஒருவர் மர்மான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் அவரது குடும்பத்தினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தனது கணவரின் உடலை மீட்டு தருமாறு மாலுமியின் மனைவி ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி குரூஸ்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நிஷாந்த். இவர் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கப்பலில் மாலுமியாக பணியாற்றி வந்துள்ளார். கடந்த 10 மாதங்களுக்கு முன்பு ஓமன் நாட்டைச் சேர்ந்த ரொமானா மேனேஜ்மென்ட் கோ லிமிடெட் நிறுவனம் மூலம் எம்.டி. செலஸ்டியல் என்ற கப்பலில் பணியில் சேர்ந்துள்ளார். கடந்த சில நாட்களாக அந்த கப்பல் ஓமன் நாட்டு துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த 5ஆம் தேதி நிஷாந்த், தனது மனைவி சராபின் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் செல்போனில் தொடர்புகொண்டு பேசியுள்ளார். இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சராபின் தனது கணவரை தொடர்புகொள்ள முயன்றபோது செல்போன் இணைப்பு கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து கப்பல் நிறுவனத்தை தொடர்புகொண்டு கேட்டபோது, நிஷாந்துக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு வாந்தி எடுத்ததால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
பின்னர் மீண்டும் கப்பல் நிறுவனத்தை தொடர்புகொள்ள முயன்றபோது எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில் கப்பல் மாலுமிகளுக்கான சமூக வலைதள குழு மூலம் நிஷாந்த் உயிரிழந்ததாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த மனைவி சராபின், தனது கணவரின் மரணம் குறித்து உரிய தகவல் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும், மரணத்திற்கான உண்மையான காரணம் தெரியவில்லை என்றும் வேதனை தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தனது உறவினர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து, இறந்த கணவரின் உடலை தூத்துக்குடிக்கு கொண்டுவர வழிவகை செய்யுமாறு மனு அளித்தார்.
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அந்த மனுவில், “கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வரை எனது கணவர் என்னுடன் பேசியுள்ளார். தற்போது அவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளார். அவரது உடலை உடனடியாக மீட்டு சொந்த ஊருக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், “எங்களுக்கு 10 மாத ஆண் குழந்தையும், 4 வயது பெண் குழந்தையும் உள்ளனர். எனவே குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில்கொண்டு கப்பல் நிறுவனத்திடம் இருந்து உரிய இழப்பீடு பெற்றுத் தர தமிழக அரசு, மத்திய வெளிவிவகாரத்துறை, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என தெரிவித்துள்ளார்.
இதைத்தொடர்ந்து கப்பல் மாலுமிகள் சங்கம் சார்பிலும் நிஷாந்தின் மரணம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தவும், அவரது குடும்பத்திற்கு நிவாரணம் மற்றும் இழப்பீடு பெற்றுத் தரவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.