குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவ முடியும் என்ற நிலையை உருவாக்கி வருகிறோம் - மயில்சாமி அண்ணாதுரை
மத்திய பட்ஜெட்டில் விண்வெளித்துறைக்காக அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மிகவும் தேவையான ஒன்று என மயில்சாமி அண்ணாதுரை கூறியுள்ளார்
Published : February 19, 2026 at 5:29 PM IST
கோயம்புத்தூர்: குலசேகரப்பட்டினத்தில் சிறு உபகரணங்கள் முதல் ராக்கெட்டுகள் வரை ஏவ முடியும் என்ற நிலையை உருவாக்கி வருகிறோம் என சந்திரயான் திட்ட இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை கூறியுள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் காந்திபுரம் சிக்னலில் சந்திரயான் மற்றும் ரோவர் மாதிரிகளை மயில்சாமி அண்ணாதுரை இன்று திறந்து வைத்தார். இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார், மாநகராட்சி ஆணையாளர் சிவகுரு பிரபாகரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த மயில்சாமி அண்ணாதுரை, ”கோயம்புத்தூரில் காந்திபுரம் மிகவும் முக்கியமான இடம், நாம் இங்கு நிற்பதற்கு மாவட்ட ஆட்சியரும், மாநகராட்சி ஆணையாளரும் மிகப்பெரிய உதவி புரிந்து உள்ளனர். சந்திரயான் மாதிரி இங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது நாம் அடுத்த கட்ட அறிவியலில் எந்த அளவுக்கு சென்றிருக்கிறோம் என்பதை காட்டுகிறது.
நான் இந்த காந்திபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தான் பெங்களூரு சென்றேன். தற்போது இதே காந்திபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் சந்திரயான் மாதிரியை திறந்து வைத்துள்ளது மிகவும் பெருமையாக உள்ளது. மேலும் கோயம்புத்தூரில் இருந்தும் சந்திரயானுக்கு உபகரணங்கள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது எனக்கு தெரியும்.
இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக கல்வி நிறுவனங்கள், இஸ்ரோ அனைத்தையும் தாண்டி பொது இடத்தில் இது போன்று சந்திரயான் மாதிரியை அமைத்தது இதுதான் முதல் முறை. இது சிறுவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஊக்கமாக இருக்கும். அறிவியலில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் நல்ல இடத்தில் உள்ளது. இது மென்மேலும் உயர்வதற்கு உந்துதலை கொடுக்கும்” என்றார்.
மேலும் இதில் தமிழ் எழுத்துக்கள் இல்லையே என்ற கேள்விக்கு, ”சந்திரயான் அப்படியே வடிவமைத்துள்ளனர், அதனால் தான்” என பதிலளித்தார்.
மேலும் பேசிய மயில்சாமி அண்ணாதுரை, “அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு செயற்கைக்கோள் விஞ்ஞானம் பற்றி பல்வேறு விஷயங்களை அரசு செய்துள்ளது, அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வடிவமைத்து, ஏவிய செயற்கைகோள் மூலம் பல்வேறு தரவுகளை எடுத்துள்ளோம். தற்போது அடுத்த கட்டமாக பல்வேறு புத்தாக்க நிலையங்களை (stem lab) கொண்டு வந்துள்ளோம், அதில் விண்வெளி துறையையும் இணைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம், விரைவில் அது நடைபெறும்.
மத்திய பட்ஜெட்டில் விண்வெளித்துறைக்காக அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மிகவும் தேவையான ஒன்று தான், விவசாயம் முதல் விண்வெளி வரை இந்தியா முன்னேற வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. குலசேகரப்பட்டினம் அடுத்தக்கட்ட மையமாக வரப்போகிறது, தமிழ்நாட்டின் விண்வெளி பூங்கா என்பது காட்சிக்காக மட்டுமல்லாமல், அங்கு சிறு உபகரணங்கள் முதல் ராக்கெட்டுகள் வரை ஏவ முடியும் என்ற நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது” என்றார்.