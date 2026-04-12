EXCLUSIVE | 5,000 வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்கப்படும் - மயிலை த.வேலு வாக்குறுதி

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளருக்கு இந்த தொகுதி குறித்து எதுவும் தெரியாது என்று திமுக வேட்பாளர் மயிலை த.வேலு விமர்சித்துள்ளார்.

மயிலாப்பூர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் மயிலை த.வேலு பேட்டி
மயிலாப்பூர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் மயிலை த.வேலு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 12, 2026 at 6:55 PM IST

சென்னை: மயிலாப்பூர் தொகுதி மக்களுக்கு 5,000 வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்கப்படும் என்று திமுக வேட்பாளர் மயிலை த.வேலு வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் 10 நாட்களே உள்ள நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது. அந்த வகையில் மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகப் போட்டியிடும் மயிலை த.வேலு, பொதுமக்களை சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

சென்னையில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளில் முக்கியமான தொகுதியாக மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தொகுதியில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் முன்னாள் ஆளுநரும், முன்னாள் பாஜகவின் மாநில தலைவருமான டாக்டர்.தமிழிசை சௌந்தரராஜன் போட்டியிடுகிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொருளாளர் வெங்கடரமணன், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் அருண் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். நான்குமுனை போட்டி நிலவும் மயிலாப்பூர் தொகுதியில் கடும் போட்டி இருக்கும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

தேனாம்பேட்டை பகுதியில் தீவிரப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த திமுக வேட்பாளர் மயிலை த.வேலு, ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேகப் பேட்டியளித்தார்.

மக்களின் மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு உற்சாகம்

அப்போது பேசிய அவர், "மயிலாப்பூர் தொகுதி மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர். மயிலாப்பூர் தொகுதியில் ஒவ்வொரு வட்டமாக சென்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். மக்களை நேரில் சந்தித்து வாக்கு சேகரிக்கும் போது அவர்களின் மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு உற்சாகத்தை தந்துள்ளது. திராவிட மாடல் ஆட்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மிகப்பெரிய திட்டங்களை அறிவித்துள்ளார். முதலமைச்சர் அறிவித்த திட்டங்களில் ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஏதாவது ஒரு திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர். ஆகவே மக்கள் மீண்டும் திமுக ஆட்சி வர வேண்டும் எனபதில் ஆர்வமாகவும், தெளிவாகவும் உள்ளனர். பிரச்சாரத்தின் போது இளம்பெண்களும், இளைஞர்களும் நல்ல வரவேற்பு கொடுக்கின்றனர்.

அடித்தட்டு மக்களுக்கு வீடுகள்

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நான் செய்த சாதனைகளை பொதுமக்களிடம் தெளிவாகக் கூறி வருகிறேன். பாஜக வேட்பாளருக்கு மயிலாப்பூர் தொகுதிப் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் நான் இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து மக்களோடு மக்களாகவும், திமுகவில் சுமார் 30 ஆண்டுகளாகப் பயணித்து வருகிறேன். எனவே அடித்தட்டு மக்களைப் பற்றியும் எனக்கு நன்றாகத் தெரியும். அவர்கள் அன்றாடம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளும் எனக்கு தெரியும்.

இந்த தொகுதியில் பெரிய பிரச்சனை என்றால் அது வீடு தான். சிறிய இடத்தில் அதிகளவிலும், பெரிய இடத்தில் குறைவான அளவிலும் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். அடித்தட்டு மக்களுக்காக தற்போது 6,500 வீடுகள் கட்டுவதற்கான பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மற்றொருபுறம், நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் கீழ் உள்ள பாழடைந்த வீடுகளை இடித்து வருகிறோம்.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் எனது தொகுதியில் 10 ஆண்டுகளில் 10,000 வீடுகள் கட்டித்தருவதாக நான் வாக்குறுதி அளித்திருந்தேன். தற்போது 5,000 வீடுகள் கட்டப்பட்டு உரிய பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 5,000 வீடுகளை மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் கட்டித்தருவோம்.

பாஜக மீது குற்றச்சாட்டு

தேர்தலுக்கு தேர்தல் திமுகவை ஊழல் கட்சி, குடும்ப கட்சி என கூறுகிறார்கள்; வேறு எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என கூறுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் பாதுகாப்பாகவும், பாெருளாதாரத்தில் உயர்ந்தும் இருக்கின்றனர். பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லாத மாநிலம் என்றால் பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள் தான். திமுக ஆட்சியில் புகார் அளித்தால் நியாயம் கிடைக்கும் என்பதால் தான் காவல் நிலையங்களுக்கு பெண்கள் தைரியமாக வந்து புகார் அளிக்கின்றனர்.

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் என்னை எதிர்த்து மூன்று எதிர்க்கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றனர். இவர்கள் வைக்கும் ஒரே புகார் வீடுகள் தான். எந்த ஆட்சியிலும் ஒரே நேரத்தில் மாற்றத்தைக் கொண்டு வர முடியாது. ஆனால் படிப்படியாக மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவோம். அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடும், சமுதாயமும் முன்னேற்றத்தை காணப்போகிறது.

திமுக போராடியது

மெரினா கடற்கரையில் லூப் சாலை அமைப்பதற்கான திட்டங்கள், கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் போடப்பட்டது. அங்குள்ள மக்களுக்கு அது குறித்து தெரியவில்லை. மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் மெரினா சாலையில் உள்ள கடைகளை அகற்ற அதிகாரிகள் வந்தபோது, அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து திமுக போராடியது. ராணிமேரி கல்லூரியை அகற்றிவிட்டு ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலை கட்ட இருந்ததை திமுக தடுத்தது.

மீன் மார்க்கெட் அமைத்துக் கொடுத்துள்ளோம்; வெயிலிலும், மழையிலும் அவதிப்படும் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு நிழற்குடைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு தரப்பு மக்கள் ஆதரவு அளித்தாலும், மற்றொரு தரப்பு மக்கள் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின்றனர். எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் மக்களுக்கு எது நல்லது என்பதை பார்த்து பார்த்து திமுக செய்யும்.

திமுக வேட்பாளர்கள் மக்களை நம்பி வந்துள்ளனர்; ஆனால் பாஜக வேட்பாளர்கள் வேறு யாரையோ நம்பி வந்துள்ளனர்.அவர்கள் பொய் பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். முதலமைச்சர் செயல்படுத்திய திட்டங்களும், எங்களது பணிகளும் மக்களுக்கு தெரியும்.

போக்குவரத்து நெரிசல் பிரச்சனைக்கு தீர்வு

மீண்டும் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைந்தவுடன் மக்களுக்கான வீடுகள் கட்டும் திட்டத்தை முடிக்கவிருக்கிறோம். எனது தொகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டது. மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்த பின்புதான் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வுக் காணப்படும். மயிலாப்பூர் 4 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவுள்ள பகுதியாக உள்ளது. அதிகளவில் திருக்கோவில்கள், பள்ளிகள் அமைந்துள்ளன. அதிகளவில் மக்கள் நெருக்கம் உள்ள பகுதியில் தான் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. மயிலாப்பூர் திருக்கோயிலைச் சுற்றிலும் கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளது. நியாயவிலைக் கடைகள் கட்டப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மயிலை த.வேலு, சுமார் 12,633 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் நடராஜை வீழ்த்தியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

