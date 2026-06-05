ராஜிநாமா கடிதத்தில் அண்ணாமலை கூறியிருந்தது என்ன?
மூத்த தலைவர்களுடன் மேற்கொண்ட ஆலோசனைக்குப் பின்னர், தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த என்னுடைய பார்வை, அவர்களுடன் ஒத்துப்போகவில்லை என்ற முடிவிற்கு வந்தேன்.
Published : June 5, 2026 at 3:44 PM IST
சென்னை: கடந்த 18 மாதங்களாக பாஜக தலைமைக்கும் தனக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்ததாக ராஜிநாமா கடிதத்தில் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக அளித்த ராஜிநாமா கடிதத்தை அக்கட்சியின் தலைமை ஏற்றுக் கொண்டதாக அறிவித்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று நண்பகல் 12 மணியளவில் சமூக வலைத்தளத்தில் நேரலையில் பேசிய அண்ணாமலை, இது நம்ம இயக்கம் என்ற புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கினார். இந்த இயக்கத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் பாதையை உருவாக்குவதுடன், அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக அண்ணாமலை அளித்த கடிதம் வெளியாகியுள்ளது. பாஜகவின் தேசிய தலைவர் நிதின் நபிக்கு எழுதிய ராஜிநாமா கடிதத்தில், ”பிரதமர் நரேந்திர மோடியில் தலைமைப் பண்பினால் ஈர்க்கப்பட்டு, 6 வருடங்களுக்கு முன்பு நான் பாஜகவில் இணைந்தேன். அப்போது தமிழ்நாடு அரசியலில் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றத்தைக் கொண்டு வருவதும், அரசியல் போக்கை மேம்படுத்தவும் தான் என்னுடைய எண்ணங்களாக இருந்தன.
மிகக் குறிப்பாக அரசியல் என்பது வசதி படைத்தவர்களுக்கும், சில குறிப்பிட்ட தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களும் என்பதை மாற்றி சாமானிய தனி மனிதனுக்கும் உரியது என்பதை கொண்டு வர விரும்பினேன்.
சோர்வடைந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள்
நெடுங்காலமாக பொதுவான அரசியலால் மாற்றத்தை எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருந்த தமிழ்நாடு மக்கள் சோர்வடைந்துள்ளனர். அந்த மாற்றம் என்பது பல்வேறு காலகட்டத்தில் வந்திருந்தாலும், களத்தில் நிற்காமல் மக்கள் நினைவில் இருந்து மறைந்தன.
நியாயமான வெற்றியை அடைந்தேன்
தேசிய கட்சிகள் தமிழ்நாட்டில் நம் மக்களின் மொழியைப் பேசுவது இல்லை. நான் அதனை மாற்ற முயன்று, உள்ளேயும், வெளியில் இருந்து வந்த பல்வேறு தடங்கல்களை கடந்து நியாயமான வெற்றியை அடைந்தேன்.
ஒரு தேசியவாதியாக என் மொழியை மற்றும் கலாச்சாரத்தை நினைத்து நான் பெருமை கொள்கிறேன். வலிமையான மற்றும் ஒன்றுபட்ட இந்தியா, அதன் பல்வேறு பிரிவு சமூகங்களின் வலிமை, கண்ணியம் மற்றும் ஊக்கம் ஆகியவற்றினால் கட்டமைக்கப்பட்டது என்பதை என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்.
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கடந்த 18 மாதங்களாக
ஆனால், கடந்த 18 மாதங்களாக மூத்த தலைவர்களுடன் மேற்கொண்ட பல கலந்துரையாடல்களில் எனக்கு மாறுபட்ட கருத்துகள் இருந்தன என்பதை நான் நினைவுகூர விரும்புகிறேன். தமிழ்நாட்டில் கலாச்சாரம் மற்றும் வளர்ச்சி சார்ந்த அரசியல் பாதைக்கான என்னுடைய சிந்தனைகள் மூலம் மூத்த அரசியல் தலைவர்களை நான் கஷ்டப்படுத்த விரும்பவில்லை.
அவர்களுடன் மேற்கொண்ட ஆலோசனைக்குப் பின்னர், தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த என்னுடைய பார்வை, அவர்களுடன் ஒத்துப்போகவில்லை என்ற முடிவிற்கு வந்தேன்.
அதனடிப்படையில், நீண்ட சிந்தனைக்குப் பின்னர், நான் அரசியலுக்கு வந்த நோக்கத்தை கடைப்பிடிக்க, கட்சியில் இருந்து விலகுவது என்ற முடிவை எடுத்துள்ளேன்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பாஜகவிற்கு நன்றி
மேலும், “இளம் வயதில் என் மீது நம்பிக்கை வைத்து, தலைமை பதவியையும், மிகப் பெரிய பொறுப்பையும் எனக்கு அளித்ததற்கு பாஜகவிற்கு என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். பல்வேறு நிலைகளில் என்னுடைய சிந்தனைகளுக்கும் உறுதுணையாக இருந்த பாஜக மூத்த தலைவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.